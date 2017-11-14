شاحن هاتف "آيفون" يصعق فتاة حتى الموت

لقيت مراهقة فيتنامية حتفها صعقا بالكهرباء جراء استعمالها شاحن معطوب لهاتفها المحمول، حسبما ذكر مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول المحلي، تران شوان هوا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفتاة لي ثي شوان /14 عاما/ كانت نائمة في منزلها بقرية دونج في وسط إقليم ها تينه عندما انتقلت شحنة كبيرة من الكهرباء إلى سلك الشاحن بينما كان الهاتف في يدها.

وأضاف أن نتيجة ذلك كانت وفاة "شوان" صعقا بالكهرباء.

ونقلت صحيفة "ثانه نين" عن ضابط الشرطة، تران آن سون، قوله: "في الموقع، وجدنا الضحية ميتة وفي يدها سلك (شاحن) متفحم"، مضيفا أن الهاتف الذي كان في الشاحن هو "آيفون 6".

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك الشاحن هو منتج أبل الرسمي أو نسخة مقلدة.

وتقوم الشرطة المحلية بالتحقيق في الحادث.