أغرب وسيلة لتقوية شبكتك واي فاي وتأمينها

اكتشف باحثون أميركيون أحدث وأغرب وأسهل وسيلة لتقوية إشارة الشبكة اللاسلكية واي فاي وتعزيز أمنها في الوقت ذاته، تتمثل في ورق القصدير أو رقائق الألومنيوم.

وأوضح الباحثون في جامعتي كولومبيا بنيويورك ودارتموث بهانوفر، أن ورق الألومنيوم يسمح بتوجيه الإشارات الصادرة من جهاز الراوتر إلى أماكن محددة بعيداً عن الأماكن غير الضرورية التي عادة لا يحتاج إليها المستخدم.

وأشار الباحثون إلى أنه يتم تصميم عاكس ثلاثي الأبعاد ملفوف بورق القصدير، يسمح بالتقاط الإشارات بقوة والحفاظ على الشكل الأمثل لجهاز الراوتر للتغطية المطلوبة، كما يمكن أيضاً إنشاء نفس العاكس ثلاثي الأبعاد لكن باستخدام الورق المقوى.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة أرخص وسيلة وأفضلها مقارنة بالهوائيات التي تُكلف الآلاف، بينما ورق القصدير ثلاثي الأبعاد يقل عن 40 دولارا.

وقال الباحثون إن هذه الوسيلة تخلق ما أسموه بـ"الجدار الافتراضي" لتعزيز إشارة الواي فاي داخل المنزل متعدد الغرف، كما أنها تعمل أيضاً على تقليل التشويش أو تداخل الإشارات من أجهزة أخرى أو مواد البناء أو الأثاث، بالإضافة إلى أنها تزيد من حماية الراوتر من الهجمات الإلكترونية، عن طريق وضع حد للإشارة في مساحات معينة.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن "ألومنيوم الصودا" خلف الراوتر يُقوي إشارة الواي فاي في اتجاه واحد، لكن في البحث الجديد، الذي نحن بصدده الآن، قام فريق العمل بتصميم خوارزمية لتحسين شكل العاكس ليستهدف أماكن معينة لتغطيتها.

وقام الفريق بمحاكاة انتشار الإشارات، مع تفاعلاتها مع الأشياء الموجودة في البيئة المحيطة، وأشار الفريق إلى أن الخوارزمية التي صمموها عثرت على أفضل شكل خلال 23 دقيقة استناداً إلى معلومات عن المساحة ونقاط انتشار الإشارات والمناطق المراد تقوية الواي فاي فيها أكثر من غيرها.

بعدها، قام الفريق بطباعة الهيكل البلاستيكي ثم تغطيته برقائق الألومنيوم العاكسة، ويعمل الباحثون حالياً على إمكانية تصميم عاكسات مصنوعة من مواد أخرى مختلفة، ليتكيف مع أي تغييرات داخل المنزل.

ويمكن أيضاً لهؤلاء الذين لا يتعاملون مع الطابعات ثلاثية الأبعاد، بإمكانهم استخدام الورق المقوى، ويمكن الاستفادة من مقطع الفيديو أدناه.