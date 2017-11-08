خلل عجيب بأحدث إصدار من iOS

استجابت شركة أبل لعدد كبير من شكاوي المستخدمين الساخطين الذين واجهوا مشكلة كبيرة في التعامل مع أحد أحرف لوحة المفاتيح بعد تنزيل التحديث الجديد iOS 11.1.

وترك التحديث الجديد الكثير من المستخدمين في حيرة من أمرهم، حيث لم يتمكنوا من كتابة حرف "i" بالإنجليزية، الذي يحوله التصحيح التلقائي في الهاتف إلى حرف "A".

وبعد أن غمرت الشكاوى فريق الدعم الفني في أبل بخصوص هذه المشكلة، ردت من خلال توجيههم إلى صفحة مساعدة تضم حلا بديلا، لكنه غير نهائي، إذ لم تكشف أبل عن موعد إصلاح دائم لهذا الخلل.

ونشرت أبل خطوات عدة لمستخدمي أجهزتها من أجل التغلب على هذه المشكلة المزعجة على النحو التالي: انتقل إلى الإعدادات> عام> لوحة المفاتيح> استبدال النص، ثم انقر على +، وفي نوع الخيار اكتب "I" كبيرة، وفي الاختصارات "i" صغيرة.

واتصل المئات من مستخدمي آيفون وآيباد وآيبود، بشركة أبل، وطالبوها بإطلاق تحديث آخر من أجل التغلب على هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.