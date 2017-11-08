تويتر يبدأ بتفعيل 280 حرفاً لكافة المستخدمين اليوم

بعد فترة اختبارية لم تتجاوز شهرين أعلن تويتر قبل قليل إطلاق التعديل المنتظر والسماح للمستخدمين باستخدام 280 حرفاً في التغريدة بدلاً من 140 كما كان في السابق.

وكانت الرئيس التنفيذي قد أعلن قبل اسابيع انهم بصدد تطبيق فكرة 280 حرفا قريباً في خطوة لقيت معارضة شديدة من البعض وتأييدا شديدا من البعض الآخر إلا ان اعتماد التوسع في نهاية الأمر يعني ان تويتر قد وجدت أنها مفيدة للكثير وتساهم في زيادة التفاعل بحسب دراسات اجرتها الشركة.

تويتر ذكرت ان المستخدمين من اللغة اليابانية والكورية والصينية يستفيدون من تويتر بشكل اكبر حيث يمكنهم كمية معلومات في كلمة واحدة على عكس المستخدمين الذين يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية أو الفرنسية وهذا كان أحد اسباب الزيادة ايضاً.

اخيراً تويتر اكدت ان الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الساعات القادمة عبر الموقع وعبر التطبيقات على نظام iOS وأندرويد.