خلل فني يوقف تطبيق السناب شات

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أدى خلل فني إلى توقف تطبيق السناب شات عن العمل لدى بعض المستخدمين وإدارة الشركة  تعمل على إصلاح الخلل. 

 

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