خلل فني يوقف تطبيق السناب شات

أدى خلل فني إلى توقف تطبيق السناب شات عن العمل لدى بعض المستخدمين وإدارة الشركة تعمل على إصلاح الخلل.
أدى خلل فني إلى توقف تطبيق السناب شات عن العمل لدى بعض المستخدمين وإدارة الشركة تعمل على إصلاح الخلل.
يجلب نظام التشغيل الجديد iOS 11 مجموعة من التحسينات لتطبيق الكاميرا والصور وتشمل تلك التحسينات وضع Portrait Mode في
اصطف الآلاف خارج متاجر أبل في مدن عدة حول العالم، صباح الجمعة، لاستلام أجهزة «آيفون X» التي كانوا قد تقدموا بطلبات مسبقة لشرائها، إلا أن بعضهم أصيب بالصدمة بعد أن تفاجئ بخلل في جهازه الجديد.
في مفاجأة غير متوقعة في أول يوم من طرحه في الأسواق، الجمعة 3 نوفمبر، شارك ثلاثة من جمهور شركة "آبل" في الصين صورا
سرق لصوص أكثر من 300 هاتف "آيفون X" من شاحنة "UPS" في سان فرانسيسكو في اليوم الذي أطلق فيه الجهاز الجديد عالميا، حسبما
تهوى بعض النساء التقاط بعض الصور المتحررة نوعا ما، والاحتفاظ بها على هاتفها بعيدا عن أي احتمال لتسرب الصور أو إمكانية التعرف عليها، لكن لو كن يمتلكن هواتف "آيفون" فعليهن إعادة النظر في المسألة.
يرى محللون أن هاتف "آيفون X" هو أفضل هواتف آيفون حتى الآن، رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى احتمال وجود بعض الخلل في خاصية أبل الجديدة المتعلقة بالتعرف على الوجوه.
نظّمت إنستجرام مساء أمس حدث في سبايس A4 ضمن "السركال أفنيو" بحي القوز الفني للاحتفاء بالمجتمع العربي والاعلان عن ميزة جديدة ومحسّنة للكتابة باللغة العربية
مددت مايكروسوفت وفيسبوك في المحيط الأطلسي كابلا للإنترنت بسرعة فائقة بطول 6437 كم (4000 ميل). وسينقل بعد تشغيله العام المقبل، البيانات بمعدل 160 تيرابايت في الثانية