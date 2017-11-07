خلل فني يوقف تطبيق السناب شات

اصطف الآلاف خارج متاجر أبل في مدن عدة حول العالم، صباح الجمعة، لاستلام أجهزة «آيفون X» التي كانوا قد تقدموا بطلبات مسبقة لشرائها، إلا أن بعضهم أصيب بالصدمة بعد أن تفاجئ بخلل في جهازه الجديد.