آيفونX ..شقوق وتهشيم في أول يوم من إطلاقه

في مفاجأة غير متوقعة في أول يوم من طرحه في الأسواق، الجمعة 3 نوفمبر، شارك ثلاثة من جمهور شركة "آبل" في الصين صورا ولقطات من هاتف "آيفون x" الجديد، بعدما سقط من يدهم وتمت مشاركة الصور على موقع صيني للتواصل الاجتماعي أشبه بـ"تويتر" الأميركي، والتي تظهر تهشم الواجهة الأمامية والخلفية لهواتفهم من طراز "آيفونx "، بعد سقوطه عن طريق الخطأ.

كما أنه وفي وقت سابق من صباح اليوم، الجمعة 3 نوفمبر، قامت امرأة باسم "با هاو وان زي جيانغ" على Weibo، بنشر صور لهاتفها "آيفون x" الجديد باللون الفضي، مع وجود شقوق ناشئة من الزاوية اليسرى السفلى.

وادعت السيدة أنها أسقطت 9688 يوان صيني على الأرض، وتقصد هاتفها "آيفون x" ذا سعة ذاكرة 256 غيغابايت،

وبعد خمس ساعات، نشر مدون التكنولوجيا الصينى الشهير هوانغ شياو ون، مجموعة أخرى من الصور على Weibo، وزعم أن هاتفه "آيفون x" هو أول "آيفون x" يتعرض للتهشيم في العالم.