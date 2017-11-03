سرقة المئات من هواتف "آيفون X" في يوم إطلاقه!

سرق لصوص أكثر من 300 هاتف "آيفون X" من شاحنة "UPS" في سان فرانسيسكو في اليوم الذي أطلق فيه الجهاز الجديد عالميا، حسبما ذكر موقع "CNBC".

وذكر المصدر ذاته أن اللصوص، الذين لم يتم بعد إلقاء القبض عليهم، اقتحموا الشاحنة بينما كان سائقها يقوم بتسليم الهواتف إلى مركز "ستونستون غاليريا التجاري" في سان فرانسيسكو.

وكشف "سي إن بي سي" أن القيمة الإجمالية للهواتف المسروقة تبلغ حوالي 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم مقنعين ويرتدون بلوزات ويملكون سيارة دودج بيضاء.

وتفيد التقارير أن السرقة وقعت بين الساعة 11 و 11:15 صباحا.

وشرع الزبائن القاطنون بالدول الشرقية في اقتناء "آيفون X" (مثل أستراليا واليابان..)، على أن يكون متوفرا في الدول الأوروبية والعربية والخليجية خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الجمعة.

ويبدأ سعر الهاتف الجديد للشركة الأميركية من 999 دولارا، حيث يعد أغلى هاتف تطرحه أبل على الإطلاق.