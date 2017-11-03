بالصور: ازدحام كبير في دبي مول للحصول على "آيفون 10"

شهد "دبي مول" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إقبالاً منقطع النظير من قبل المستهلكين الذين سارعوا إلى متجر "آبل" بالمئات لشراء أو استلام هاتف "آيفون 10" الذي أطلق في متاجر "آبل" في الدولة اليوم.

ويتوفر هاتف آيفون 10 الجديد بإصدارين الأول بسعة 64 جيجا بايت بسعر 4099 درهما، والثاني بسعة 256 جيجا بايت بسعر 4729 درهما.

ولا تزال إمكانية الحجز المسبق على هاتف آيفون 10 متوفرة على موقع آبل اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً مع إمكانية استلام الهاتف خلال اليومين التاليين.

وارتفع سعر سهم الشركة بمستوى قياسي بنسبة 3.2% إلى 173.5 للسهم الواحد بعد ساعات من إعلان الشركة أمس الخميس عن بياناتها المالية الفصلية لشهر نوفمبر التي أظهرت تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 268.9 مليار دولار بزيادة 7.4 مليار دولار عن الربع السابق والتي وصلت أرباح الشركة بنهايته إلى 261.5 مليار دولار، ليحقق سعر السهم ارتفاعا سنويا بنسبة 45%، وترتفع القيمة السوقية لعملاق التقنية إلى مستوى قياسي وصلت إلى أكثر من 900 مليار دولار مع توقعات احتمال أن تلامس مستوى تريليون دولار بعد الإعلان عن النتائج الفصلية في فبراير 2018 التي ستكون مدعومة بمبيعات آيفون 10.