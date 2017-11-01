أخيرا.. «انستغرام يتحدث العربية»

نظّمت إنستجرام مساء أمس حدث في سبايس ‪A4 ضمن "السركال أفنيو" بحي القوز الفني للاحتفاء بالمجتمع العربي والاعلان عن ميزة جديدة ومحسّنة للكتابة باللغة العربية في تطبيق إنستجرام على هواتف الآندرويد. تضمنّت الفعالية الاحتفال باللغة العربية من خلال جلسات عملية عن فنون الخط العربي والشعر وغيرها، شارك فيها عدد من المبدعين المميزين من المجتمع الإماراتي، منهم الخطاط عدي الأعرجي والشاعرة عائشة الحدادي إلى جانب مشاهير إنستجرام الأكثر شعبية في الإمارات، لاختبار الوظيفة الجديدة والمحسّنة للكتابة من اليمين إلى اليسار.

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لقد عمل فريق إنستجرام طوال النصف الأول من العام لإعادة تصميم التطبيق من أجل تحقيق هذه الخطوة وتوفير دعم أفضل للغات المكتوبة من اليمين إلى اليسار.

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فضلاً عن ذلك، شاركت الفنانة الإماراتية دينا السعدي في هذه الفعالية برسم لوحة جدارية رائعة تتضمن عبارة "قف هنا وابتسم" لإبراز بعض جمال اللغة العربية. حيث تم تشجيع الضيوف على التقاط الصور أمام هذه الخلفية الجدارية ومشاركتها على إنستجرام، بقصد تسليط الضوء على إمكانية التعبير بشكل أفضل والتي يوفرها التحديث الجديد لوظيفة الكتابة من اليمين إلى اليسار.

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وعلقت ألي بوساكا، قائدة فريق المجتمع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إنستجرام، خلال الفعالية في دبي قائلة: "لدينا مجتمع رائع نابض بالحياة والإبداع في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك أشعر بالسعادة لقدومي إلى دبي ولقاء عدد من أعضاء المجتمع الأكثر إلهاماً، وإطلاع المستخدمين على هذا التحديث الجديد للتطبيق. نأمل أن تساهم هذه الميزة الجديدة، التي تسمح ولأول مرة للناطقين باللغة العربية بالكتابة من اليمين إلى اليسار بشكل سليم، لتعزيز التواصل فيما بينهم ضمن المجتمع العربي، وكذلك مع مجتمع إنستجرام العالمي".

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من جهته، علّق مايك كريغر، المؤسس الشريك في إنستجرام، قائلاً: "أنا فخور بما نبذله من جهد متواصل كي تصبح إنستجرام إحدى المنصات الأكثر شمولاً وتنوعاً في العالم. ونأمل من هذا التحديث أن يتيح لعدد أكبر من الناطقين بالعربية والعبرية والفارسية استخدام إنستجرام للتواصل مع من يريدون من الأشخاص ومتابعة ما يحبون من الاهتمامات والمواضيع".

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