كيفية تخفيض استهلاك بيانات الإنترنت على سناب شات

مع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي على هاتفك من خلال الاتصال بالإنترنت عبر شريحة هاتفك فبالتأكيد ستلاحظ استهلاكاً كبيراً في العديد من التطبيقات ولحسن الحظ يمكنك تخفيض استهلاك بيانات الانترنت على تطبيق سناب شات والتوفير في رصيد الانترنت الخاص بك.

العمليّة تتطلّب القيام بعدّة خطوات لتفعيل خاصيّة تقليل استهلاك بيانات الانترنت ولكنّها ستكون مفيدة بكلّ تأكيد على المدى الطويل لذلك دعنا نتعرّف.

تخفيض استهلاك بيانات الانترنت في تطبيق سناب شات

في البداية اضغط على أيقونة الإعدادات Settings

ضمن تبويب Additional Services اضغط على Manage

بعد ذلك انتقل لخيار Travel Mode وقم بتفعيله

سيتم تخفيض استهلاك بيانات الانترنت في تطبيق سناب شات من خلال عدم تحميل القصص Stories تلقائيّاً بعد التجربة وبالتالي ستلاحظ توفيراً كبيراً في استهلاك بيانات الانترنت في الشريحة الخاصّة بك، إذ ذكرت الشركة في التطبيق أنّ تحميل السنابات والقصص سيصبح أبطأ.