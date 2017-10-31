غوغل تضفي تعديلات على طريقة البحث

أعلن محرك البحث العملاق غوغل عن تحديث طريقة البحث ليركز على جعل النتائج ذات طابع محلي ومرتبطة بموقع المستخدم الجغرافي أيًا كان النطاق الذي يستخدمه.

وقالت شركة غوغل في منشور على مدونتها: "نهدف إلى تقديم النتائج الأكثر فائدة لطلب البحث. واليوم، ترتبط ما يقرب من واحدة من كل خمس عمليات بحث على غوغل بالموقع الجغرافي، لذا فإن تقديم نتائج البحث الملائمة محليًا هو جزء أساسي من خدمة المعلومات الأكثر دقة".

وأوضحت غوغل أنه لتوفير هذه التجربة المثلى، يحدد موقع المستخدم ما هي النتائج التي يتلقاها عبر محرك البحث وخدمة الخرائط التابعة لها.

يذكر ان نتائج البحث كانت تظهر وفقًا لعنوان النطاق الذي يختاره المستخدم لمحرك البحث، مثل أن يكتب في شريط العنوان www.google.ae لتظهر النتائج ذات الصلة الامارات، وهكذا.

أما الآن، فقد اختلف الأمر، إذ أصبحت النتائج تظهر بحسب الموقع الحالي للمستخدم أيًا كان عنوان النطاق المُستخدَم، وذلك على محرك البحث عبر التطبيقات المحمولة، ونسخة الويب على الأجهزة المحمولة والمكتبية.