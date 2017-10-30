هواوي تطلق أول هواتف ذكية تعتمد «خط دبي» في العالم

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دبي مساء اليوم الاثنين النقاب عن سلسلة هواتفها الذكية هواوي مايت 10 التي تتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة والتي ستكون الأولى عالمياً في اعتماد «خط دبي» الذي تم تصميمه خط لأكثر من 180 دولة وبـ 23 لغة تتكامل فيها الحروف العربية واللاتينية.

وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وقّعت يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية، صاحبة ثاني أكبر مبيعات هواتف في العالم، سيضاف بموجبها «خط دبي» إلى باقة الخطوط الرئيسة على كافة أجهزة هواتف «هواوي» ضمن التحديث الجديد لأنظمة أندرويد الذي سيكون متاحاً قبل نهاية العام الجاري.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «يتيح لنا استخدام الذكاء الاصطناعي في سلسلة هواوي مايت 10 القدرة على تخطي الحدود والدخول إلى عصر الهواتف الذكية التي ترتقي بمستوى التفاعل بين الإنسان والآلة، وتعزز من إمكانية توسيع قدراتها.

وبفضل أدائها المعزز وسرعتها وقوتها وقدرتها العالية على التحميل والاتصال بسرعة أكبر توفر سلسلة الأجهزة المرموقة هذه أفضل تجارب المستخدم، وتمهّد لحقبة جديدة وواعدة في مجال تطور الهواتف الذكية».

وستتوفر هواتف هواوي مايت 10 بمعالج «كيرين 970»، الذي سيحوي وحدة معالجة عصبية مخصصة لتعزيز حوسبة الذكاء الاصطناعي في متجر هواوي في «دبي مول»، ولدى كبار تجار التجزئة بدءاً من اليوم في حين سيتوفر هواوي «مايت 10 برو» نهاية نوفمبر المقبل في أسواق الدولة.