هونر تستعد لإطلاق هاتف 7X الجديد بسعر مذهل

أعلنت هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية في العالم، والتي تحقق إنجازات هائلة في تقنيات أندرويد لتدعم المزيد من الابتكار بهدف مساعدة المستخدمين على عيش حياتهم بشكل يحقق كافة إمكاناتهم بسلاسة تامة، أن الإمارات والسعودية ستكونان وجهتها المقبلة لإطلاق هاتف 7x.

ويعتبر جهاز 7X من هونر هاتفاً حافلاً بالمزايا مع شاشة قياس 5.93 بوصة وكاميرتين خلفيتين بالإضافة إلى معالج سريع ثمانيّ الأنوية. وسيتوفر الهاتف الجديد بخيارات عديدة من الألوان هي الذهبي والأزرق والأسود – بسعر لا يضاهى.

تعمل علامة هونر من خلال التزام مستمر تجاه الابتكار والجودة، وقد اتسع تواجد العلامة خلال ثلاث سنوات فقط لتصل إلى 74 دولة ومنطقة حول العالم، فيما بلغت إيرادات مبيعاتها 6 مليارات دولار أميركي وباعت 40 مليون جهازاً في العالم عام 2015.

في هذا السياق قال كريس سان بايغونغ، نائب الرئيس لدى هواوي هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "كان العام 2017 حافلاً بالإنجازات الشيقة بالنسبة لنا، حيث تمكّنا من تصميم وتطوير وإطلاق جهازي 6x و honor 8 مما يمثل شهادة اكيدة على نموذج أعمالنا الفريد ذي الكفاءة العالية. فمنهجنا الذي يركّز على العملاء بشكل رئيسي يلبي الاحتياجات سريعة التغير لدى المواطنين الرقميين، ويمكنهم من البقاء في صدارة التوجهات التقنية دوماً. كما أن هاتف 7x من هونر تلقى بالفعل طلباً كبيراً على المستوى العالمي، ونفخر بأن يكون أداءً لالتزامنا تجاه الشرق الأوسط وإفريقيا عبر توفير التقنيات المتطورة وتجربة المستخدم المتفوقة التي تلهم الإبداع وتمكّن الشباب."

من الجدير بالذكر أن هواوي حققت إنجازات رائعة خلال العام المنصرم، بدءاً بإطلاق هاتفها المدهش للميزانية المنخفضة 6X، والذي حصل على عشر جوائز إعلامية خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017، تقديراً لإمكاناته المضاعفة وتميزه الملموس. كما كان هاتف 6X الهاتف الذكي الوحيد الذي يدرج في قائمة أفضل المنتجات التقنية في معرض المنتجات الاستهلاكية 2017، وذلك بفضل مظهره الانيق وأدائه السريع وطول فترة عمل البطارية والوضوح المتناهي في الشاشة مما يمكنها من عرض صور عالية الجودة. ومن المتوقع أن يحصد جهاز 7x عدداً أكبر من الجوائز ويسجل أرقاماً قياسية جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام المقبل.

وخلال فعاليات جيتكس 2017 سجلت علامة هونر أرقاماً قياسية بإطلاق جهازها الجميل الجديد honor 9 الذي حقق زيادة غير مسبوقة بواقع 100% في المبيعات ضمن فعاليات جيتكس المتخصصة للتجزئة والإلكترونيات على مدى ثمانية أيام في دولة الإمارات.