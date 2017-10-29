آبل تصدم مستخدمي آيفون X بخبر سئ

التاريخ:
طباعة Email

بدأ بيع هاتف آيفون X أمس الجمعة، وقد أعلنت آبل بعض المعلومات التي تخص أسعار صيانة الهاتف، حيث يكلف استبدال الشاشة 279 دولار، وهو أكثر من ضعف سعر استبدال شاشة آيفون 6 حيث كانت تكلف 129 دولار وأغلى بحوالي 65% من شاشة آيفون 8 الجديد التي تكلف 169 دولار.

يُذكر أن كافة الإصلاحات الخاصة بهاتف آيفون 10، الذي يبدأ سعره من 999 دولاراً، خارج الضمان تبلغ 549 دولاراً أميركياً.

أما بالنسبة لآيفون 8 وآيفون 8 بلس، فالسعر يبلغ 349 و399 دولاراً على التوالي.

ومع أن الضمان الممتد من آبل، والمسمى "آبل كير بلس" يُعد باهظ الثمن، إلا عملاء آبل ينظرون إليه على أن فرصة ذهبية تنقذهم من الأسعار العالية جدًا لإصلاح هواتف آيفون خارج الضمان.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: ضربة لأبل بسبب آيفون 8

    ضربة لأبل بسبب آيفون 8

    أشارت مسوح شملت عدة متاجر، إلى أن هواتف "آيفون 7" التي طرحتها "أبل" قبل أكثر من عام، لا تزال تباع بمعدل أسرع من هاتف الشركة الجديد "آيفون 8".

  • الصورة: أرخص وأغلى سعر لآيفون X حول العالم

    أرخص وأغلى سعر لآيفون X حول العالم

    أثار سعر هاتف أبل الجديد "آيفون X" الجديد غضب المستخدمين في بريطانيا، نظرا لارتفاع ثمنه مقارنة بدول كثيرة يباع فيها الهاتف بأسعار أقل مثل أميركا واليابان والإمارات العربية المتحدة.

  • الصورة: أيهما الأفضل.. آيفون " X " أم آيفون 8؟

    أيهما الأفضل.. آيفون " X " أم آيفون 8؟

    بعد إعلان أبل عن هواتفها الثلاثة الجديدة، يبقى السؤال الأهم، ما أبرز الفروقات بين هاتفي آيفون 8 وآيفون X؟ وما الهاتف الأفضل بينهما؟

  • الصورة: خبر سيء لعشاق أبل .. "آيفون X" لسعداء الحظ فقط

    خبر سيء لعشاق أبل .. "آيفون X" لسعداء الحظ فقط

    إذا كنت ترغب في شراء هاتف "أبل" المنتظر "آيفون X" الذي يطرح في الأسواق في 3 نوفمبر المقبل، لا بد لك أن تكون محظوظا بما يكفي.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon