واتسآب يضيف ميزة القدرة على حذف الرسائل

أضاف واتسآب أخيراً ميزة القدرة على حذف الرسائل المحرجة التي يقوم المستخدم بإرسالها عن طريق الخطأ قبل أن يقوم المستقبل باستلامها. وهذه الميزة ستكون متاحة لدائرة الرقابة الداخلية وهاتف ويندوز للمستخدمين.

والشيء المزعج هو أنه على الرغم من تحديث صفحة الأسئلة الشائعة لإعلام المستخدمين حول الوظائف الجديدة، يبدو أن خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة فيسبوك لم توفر بعد الميزة الجديدة لجميع المستخدمين. لذلك يجب عليك التفكير مرتين قبل البدء بإرسال أي رسالة .

ولكن نظرا لأنه تم الإعلان عن هذه الميزة بالفعل في صفحة الأسئلة الشائعة الرسمية، فمن المتوقع ان تتوفر الخدمة قريباً سواء كانت الرسائل المرسلة للأفراد أو للمجموعات.

وتسمى الميزة الجديدة "الحذف للجميع" وستكون متاحة للاستخدام لكل من الرسائل المرسلة إلى دردشات المجموعة والفردية وتقول الشركة إنه سيتم استبدال جميع النصوص برسالة "تم حذف هذه الرسالة".

ويمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات للتحقق مما إذا كانت رسالة "الحذف للجميع" قد وصلت للآخرين :

إذهب إلى تطبيق الواتساب وافتح أي موضوع دردشة وافتح الرسالة التي ترغب في إلغائها.

انقر مع الاستمرار على الرسالة المعنية.

يجب أن تظهر الخيارات الموسعة في أعلى الشاشة.

يرجى ملاحظة أنه يمكنك اختيارياً اختيار أكثر من رسالة واحدة لحذف نصوص متعددة في نفس الوقت.

بعد أن تستقر على الرسائل التي تريدها.

انقر على حذف (رمز سلة المهملات) وحدد الخيار "الحذف للجميع".

على افتراض أن كل شيء طبق بسلاسة، سوف تختفي الرسائل المحذوفة من كل مواضيع الدردشة وكذلك مركز الإعلام.

يجب على المرسل والمتلقي استخدام أحدث نسخة من الواتساب وتمكين 'حذف للجميع'.

تحذر الشركة الفرعية في فيسبوك من أن المستلمين قد يشاهدون رسائل تم استدعاؤها، ولكن لم يتم حذفها بنجاح. ومما يبعث على مزيد من القلق أن واتساب لن يخطر المرسلين في حالة فشل طلب الحذف.