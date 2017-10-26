فيديو .. ثغرة تتيح لأي تطبيق تصويرك عبر آيفون دون علمك

أعلن المطور فليكس كلاوس اكتشافه لثغرة جديدة خطيرة في هواتف آيفون مع أحدث إصدارات نظام تشغيلها iOS 11، والتي تسمح لأي تطبيق حاصل على إذن المستخدم للتعامل بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف أن يقوم بتصويره دون علمه سواء فيديوهات أو صور ما يخترق خصوصيته بشكل فادح، وفقًا لما نشره موقع ماك رامورز التقني.

ووفقا لموقع إرم، أشار فليكس إلى أن الثغرة تسمح للتطبيقات الحاصلة على حق استخدام كاميرات هاتف المستخدم أن تقوم بتسجيل وتصوير ما تريده في أي وقت دون علم المستخدم، كما أنه من حقها أن تقوم بنشر تلك الصور على الإنترنت.

كما تستطيع تلك التطبيقات أن تقوم بتحليل في الوقت الفعلي لتعبيرات وجه المستخدم وتتعرف على مشاعره من خلال ذلك، وبالتالي يتم اختراق خصوصية المستخدم بسهولة جدًا، ما سيقدم لها مجموعة متنوعة من المعلومات عن الحالة النفسية للمستخدم.

ونشر كلاوس مقطع فيديو توضيحيا للثغرة باسم watch.me وكأنه تطبيق لشبكة اجتماعية، ويعرض الفيديو التطبيق وهو يقوم بالتقاط ونشر صور في الوقت الفعلي لتصفح كلاوس للتطبيق على هاتفه.

وأرسل المطور الشاب بلاغًا لأبل فيما يخص الثغرة، وقد أوصى بعدد من الأمور لسد الثغرة وحماية المستخدمين، أولها أن يتم إظهار إشعار في شريط الحالة أعلى الشاشة يظهر رمز الكاميرا في حالة تشغيلها في أي وقت، والثاني خاص بتزويد هواتف آيفون بإضاءة تنبيه بجوار الكاميرا الأمامية تعلم المستخدم أنها تعمل.

كما نصح كلاوس المستخدمين بأن يتوخوا الحذر مع هواتفهم، بحيث يقوموا بشراء غطاء للكاميرا الأمامية، ولا يوافقوا على حصول أي تطبيق على إذن استخدام الكاميرا الخاصة بهواتفهم.