فيديو..ركاب طائرة محظوظون يحصلون على هاتف سامسونغ نوت 8



فاجأت شركة طيران إسبانية ركاب طائرتها المتجهة إلى مدريد (البالغ عددهم 200 راكب) بتقديم هواتف سامسونغ نوت 8 لكل منهم.

ولم يتوقع ركاب الرحلة رقم IB 0513 على متن الخطوط الإسبانية، الذين كانوا في طريقهم من مدينة لا كورونيا (غربي إسبانيا)، إلى العامصة مدريد، أن يتم تقديم هواتف سامسونغ الجديدة على الطائرة كهدايا، لذا أصيبوا بصدمة وفرحة لا توصف في الوقت نفسه.

ويأتي هذا الحدث نتيجة تعاون بين شركة سامسونغ وشركة الطيران الإسبانية، في محاولة واضحة من عملاق التكنولوجيا لتخطي أزمة انفجار هاتفها السابق نوت 7، التي سببت للشركة الكورية الجنوبية خسائر كبيرة العام الماضي.

الجدير بالذكر، أن هاتف سامسونغ نوت 8 يعمل بنظام تشغيل أندرويد نوغا 7.1، وزود بمعالج كوالكوم سناب دراغون 835 ثماني النوى، للهواتف المخصصة للولايات المتحدة والصين، ومعالج "أكسينوس 8895" من سامسونغ، للهواتف التي ستباع في الأسواق الأوروبية وإفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي نوت 8 بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل لكل منهما، مع فتحة عدسة f/1.7 و f/2.4، وتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، وتقريب بصري x2، وفلاش مزدوج، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f/1.7.