غوغل تحقق في مشاكل هواتف"بكسل 2"

أبدى عدد من مستخدمي هواتف "بكسل 2 إكس إل" استياءهم من مشاكل في شاشة الجهاز، وقالوا إن جزءًا منها يحترق فيتحول إلى اللون الرمادي دون أي مسبب خارجي.

وبحسب ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد ظهرت المشكلة بعد أسبوع واحد فقط من الاستخدام المكثف بغرض المعاينة.

ونشر محرر في موقع"أندرويد سنترال" المختص في أخبار نظام أندرويد، تغريدة تظهر شاشة هاتف وقد تحول النصف السفلي منها إلى اللون الرمادي.

من ناحيتها، ذكرت شركة "غوغل" التي تملك نظام أندرويد، أنها ستجري تحقيقا في المشكلة، وأضافت أن كل المنتجات تخضع لعملية اختبار شاملة للجودة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الكثير من الشاشات، لاسيما شاشة "أوليد" تميل إلى الإصابة بحالات احتراق جراء احتراق مصابيحها "ليد" المستخدمة في تشكيل الصورة.

لكن المشكلة الحالية تكمن في أن الاحتراق حصل بعد مدة وجيزة لا تتعدى أسبوعا واحدا.