خبر سيء لعشاق أبل .. "آيفون X" لسعداء الحظ فقط

إذا كنت ترغب في شراء هاتف "أبل" المنتظر "آيفون X" الذي يطرح في الأسواق في 3 نوفمبر المقبل، لا بد لك أن تكون محظوظا بما يكفي.

فقد تنبأت تحليلات بأن الشركة الأميركية تنوي طرح من مليونين إلى 3 ملايين نسخة من الهاتف الجديد على مستوى العالم، وهو رقم أقل بكثير من المعدلات المعتادة لطرح الشركة لهواتفها الجديدة.

فعلى سبيل المثال، في أول أسبوع من إصدار هاتف "آيفون 6 إس"، ضخت "أبل" في الأسواق 13 مليون هاتف.

ويعني هذا أنه في حال كان الطلب على الهاتفين متشابها، فإن 3 من بين كل 4 ممن يرغبون بشراء "آيفون X"، الذي يبدأ سعره من ألف دولار، سيعودون بخفي حنين.

وتعتبر "أبل" الهاتف الجديد "آيفون X" مستقبل الهواتف الذكية، وكانت قد أعلنت عنه في سبتمبر الماضي مع هاتف "آيفون 8" بنسختيه، علما أن الأخير لم يحقق المبيعات المنتظرة حسب إحصاءات ميدانية.