الإمارات تتصدر استخدام الهواتف المتحركة لممارسة الألعاب

عملت "هونر" بالتعاون مع مطوري لعبة "ترانسفورمرز فورجد تو فايت" على تحسين تجربة الألعاب في الأجهزة المتحركة لمستخدمي هاتف Honor 9، حيث قدمت قسيمة بقيمة 18 دولاراً من الهدايا المستخدمة في اللعبة.

وتشيرالدراسات حديثة أن حوالي 40% من مالكي الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا يصلون أجهزتهم المتحركة بالإنترنت ويمارسون الألعاب الإلكترونية، فيما يقوم البعض الآخر بممارسة الألعاب دون اتصال بالإنترنت. ويستمر نمو معدل استخدام الأجهزة المتحركة في الشرق الأوسط، فيما تسجل المنطقة ثاني أكبر عدد من السكان المستخدمين للهواتف المتحركة في العالم.

وبحسب موقع Go-Gulf.com فإن الإمارات تضم أعلى عدد من المستخدمين الذين يمارسون ألعاب الفيديو على هواتفهم بنسبة تبلغ 73%، تليها السعودية بنسبة 60%. وبينت الدراسات أن 72% ممن يلعبون الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط هم دون سن 34 عاماً.

يذكر أن هاتف Honor 9 نموذج مميز للهاتف المتحرك المناسب لممارسة الألعاب الإلكترونية بفضل القوة الهائلة في البطارية والأداء المذهل بفضل إمكانات التخزين RAM 6 غيغابايت وROM 128 غيغابايت- إذ تسعى هونر من جديد لجعل هاتف Honor 9 أكثر جاذبية عبر امتيازات جديدة لألعاب الفيديو في .Play Store