ميزة FaceID في آيفون X تثير الجدل

يعتمد آيفون X على ميزة FaceID التي تتعرف على وجه المستخدم المعرف سابقاً على الهاتف قبل فتح قفل الجهاز.

وبعد الإعلان عن هذه الميزة "غير المسبوقة"، طرح نشطاء وخبراء سؤال "هل ستكون خاصية FaceID عنصرية؟"

وسأل عضو مجلس الشيوخ آل فرانكن، في وقت سابق، أبل عن هذه الخاصية ومدى فعاليتها ودرجة أمنها.

فأجابت أبل قائلة إن FaceID صممت لكي لا تكون "عنصرية"، مضيفا "المنتجات السابقة المشابهة لم تكن تتعرف على الأشخاص الكبار في السن والأصحاب ذوي البشرة الداكنة".

وتابعت "لكن التكنولوجيا تقدمت منذ ذلك الحين.. في إطار تجربة الخاصية اعتمدنا على أكثر من مليار صورة لأشخاص من أعمار متنوعة ومن بشرات مختلفة لنختبر فعالية FaceID فنجحنا في ذلك".