شاب مدين لساعة أبل بإنقاذ حياته

قال شاب أميركي إن تطبيقا على ساعة أبل الذكية كان سببا في إنقاذه من خطر موت وشيك، بعد أن نبهته الساعة بضرورة الخضوع إلى عناية طبية فورية، من جراء أزمة صحية ألمت به ولم يكن يشعر بها.

وقد أخطرت الساعة جيمس غرين (28 عاما) وهو من مدينة بروكلين بولاية نيويورك، بالحاجة إلى عناية طبية فورية بسبب تخثر الدم في رئتيه، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال غرين: "لم أكن أعتقد أن هذه الساعة التي اشتريتها قبل عامين ستنقذ حياتي". وأضاف: "لقد نبهتني أن معدل ضربات القلب يرتفع، وحذرتني لاحقا بوجود خطر انسداد رئوي".

وأوضح غرين أن طبيه كان سعيدا بسرعة استجابته لتنبيهات الساعة الذكية، وقال له: "لو انتظرت أكثر من ذلك، كان من الممكن أن تكون التداعيات بالفعل مميتة".

وقال غرين إنه مدين بحياته للتطبيق الذي تحمله ساعته الذكية، والذي يراقب معدل ضربات القلب باستمرار على مدار اليوم، ويخطر مستخدمها عندما ترتفع دقات قلبه أو تنخفض على نحو خطر.

وأشار غرين إلى أنه شعر بالخطر عندما نبهته الساعة الذكية بأن ضربات قلبه ترتفع بنحو 50 ضربة عن معدلها المعتاد، بينما كان يجلس على كرسي مكتبه ولا يبذل أي مجهود.

وقال مبتكر التطبيق ديفيد والش، إن هذه التجربة "رائعة للغاية"، موضحا أنه قرر إنشاء التطبيق في العام 2015 بعد وفاة والده الذي رحل وهو في الخمسينات من عمره بسبب مشكلة في مفاجأة القلب.