قريباً هاتف بأربع كاميرات ومواصفات قياسية

المصدر:
  • روسيا اليوم
التاريخ:
طباعة Email

طرحت شركة " ZTE" الصينة هاتفا بـ4 كاميرات ومواصفات تعتبر الأفضل من بين المطروح في الهواتف العصرية.

وزودت هاتف " Nubia Z17S" الجديد بشاشة Full HD بمقاس 5.73 بوصة وبدقة عرض "2040/1080 بيكسل"، ومعالج  Qualcomm Snapdragon 835 الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا.

ويطرح الجهاز في الأسواق بنسختين، الأولى مزودة بذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما النسخة الأكثر تطورا فتأتي بذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابيات.
indianexpress.com

وأهم ما يميز هواتف " Nubia Z17S" هو احتواؤها على 4 كاميرات، اثنتين خلفيتين بدقة (12 و23 ميغابكسل)، واثنتين من الأمام بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن مأخذين لبطاقات الاتصال.


تعمل تلك الهواتف ببطارية بسعة 3100 ميلي أمبير، ونظام تشغيل " Android 7.1.1 Nougat" مع واجهات " Nubia UI 5.1"، ومن المنتظر أن تطرح رسميا في الأسواق في 19 أكتوبر الجاري بسعر 455 دولارا للنسخة العادية، و600 دولار للنسخة الاكثر تطورا.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon