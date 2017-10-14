قريباً هاتف بأربع كاميرات ومواصفات قياسية

طرحت شركة " ZTE" الصينة هاتفا بـ4 كاميرات ومواصفات تعتبر الأفضل من بين المطروح في الهواتف العصرية.

وزودت هاتف " Nubia Z17S" الجديد بشاشة Full HD بمقاس 5.73 بوصة وبدقة عرض "2040/1080 بيكسل"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 835 الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا.

ويطرح الجهاز في الأسواق بنسختين، الأولى مزودة بذاكرة داخلية 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما النسخة الأكثر تطورا فتأتي بذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابيات.

indianexpress.com

وأهم ما يميز هواتف " Nubia Z17S" هو احتواؤها على 4 كاميرات، اثنتين خلفيتين بدقة (12 و23 ميغابكسل)، واثنتين من الأمام بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن مأخذين لبطاقات الاتصال.



تعمل تلك الهواتف ببطارية بسعة 3100 ميلي أمبير، ونظام تشغيل " Android 7.1.1 Nougat" مع واجهات " Nubia UI 5.1"، ومن المنتظر أن تطرح رسميا في الأسواق في 19 أكتوبر الجاري بسعر 455 دولارا للنسخة العادية، و600 دولار للنسخة الاكثر تطورا.