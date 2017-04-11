"مايكروماكس" تطرح 4 هواتف جديدة في الأسواق

طرحت شركة "مايكروماكس إنفورماتكس" Micromax Informatics، أربعة هواتف ذكية جديدة عبر الأسواق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد مرور شهر على إتفاقية الشراكة، قامت "مايكروماكس" بالتعاون مع شركة التوزيع الإقليمية "تشانل"، بتأسيس شبكة توزيع قوية تمتد عبر الإمارات ، البحرين وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ، والتوسع بوتيرة متسارعة إلى باقي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشتمل خط المنتجات الجديد على طراز "مايكروماكس كيو465"، وهو هاتف ذكي متطور معتدل السعر يدعم شبكة الجيل الرابع ومزوّد بخاصية بصمة الإصبع وبطارية تدوم طويلاً، بالإضافة إلى هاتف "مايكروماكس كيو301"، وطرازين من الهواتف الذكية الرخيصة الثمن "مايكروماكس اكس 406" و"مايكروماكس اكس 704".

وتستهدف الهواتف الجديدة الأربعة الفئات الأسرع نمواً ضمن قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية الإقليمية التي تشتمل على مستخدمي الهواتف الذكية لأول مرة والمستهلكين الذين يميلون لشراء الهواتف الذكية، والمستهلكين الذين يتطلعون لتجربة هاتف ذكي عالي الجودة.

هاتف مايكروماكس كيو 465

يستهدف هذا الطراز المستهلكين الباحثين عن هاتف ذكي معتدل السعر ومزود بخصائص متقدمة، حيث يأتي هاتف مايكروماكس كيو 465 مع بطارية كبيرة بسعة 3900 ميلي أمبير، وخاصية بصمة الإصبع وشاشة عالية الدقة 5 بوصة، إضافة إلى العديد من المواصفات الأخرى بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين كثيري التنقل.

ويتميز الجهاز بهيكل خلفي معدني مصنوع بحرفية عالية كما أنه مزود بشاشة عرض (1280*720) توفر صور فائقة ورسوم بيانية عالية الدقة، ويعمل بمعالج رباعي النواة 1،3 جيجا هيرتز وذاكرة رام سعة 2 غيغا بايت، مما يمكن المستخدم من تأدية مهام متعددة بكل سلاسة أثناء التنقل. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 8 ميغابايت وكاميرا أمامية 5 ميغابايت، مما يتيح للمستخدم التقاط أروع الصور. وبفضل خاصية الجيل الرابع، فإن الهاتف يمكن المستخدمين من تنزيل الملفات وممارسة الألعاب الالكترونية ومشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية.