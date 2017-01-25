تعرف بالتفاصيل كيفية استخدام خاصية البث المباشر من انستغرام

أطلق انستغرام خاصية الفيديو المباشر في الإمارات اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال ومشاهدة بث الفيديو المباشر، حيث بلغ عدد مستخدمي ميزة "قصص إنستغرام" 150 مليون شخص يومياً.

يمكن بدء البث المباشر من خلال الضغط على زر كاميرا القصص والتبديل إلى الوضع "المباشر"، وسيختفي الفيديو المباشر حالما تنهي التسجيل.

وأثناء البث المباشر، يمكنك تثبيت تعليق معين أضافه أحد المتابعين ليشاهده الجميع، أو يمكنك إيقاف التعليقات بالكامل.

كما يمكنك مشاهدة عدد من القصص الحية التي تحظى بشعبية واسعة عند بثها وذلك من خلال ميزة "البث المباشر الأعلى مشاهدة" في صفحة الاستكشاف، وبدءاً من اليوم، ستتوفر التجربة الكاملة للبث المباشر أمام مجتمع إنستغرام بالكامل حول العالم.

يمكن تعديل البث المباشر وإخفاؤه عن بعض الأشخاص عن طريق الذهاب إلى السجل الشخصي > إعدادات القصص > إخفاء القصة عن > ثم حدد الأشخاص الذين لا تريدهم أن يشاهدوا الفيديو المباشر.

كما يمكنك تحديد التعليقات التي تريد ظهورها على الفيديو الخاص بك، من خلال السجل الشخصي > التعليقات > ثم حدد أحد خيارين: أحدهما سيخفي "التعليقات التي تحتوي على كلمات أو عبارات تصنف غالباً بأنها غير لائقة"، أو يمكنك إضافة كلمات تحددها أنت بحيث يخفي البرنامج أي تعليق يتضمن أياً من الكلمات التي لا تريدها.

وليس من الضروري أن تكون جاهزاً تماماً لحظة تشغيل زر البث المباشر، فقبل أن تظهر في البث المباشر، سيقوم إنستغرام بفحص اتصال الإنترنت لديك ويبدأ بالعد التنازلي لمدة 3 ثوانٍ. لذا إن لم تكن جاهزاً تماماً فإن أمامك بضع ثوانٍ لتحضير نفسك قبل بدء البث المباشر.

ويمكن لك أن تثبت التعليقات التي أعجبتك بمجرد ظهور تعليق، يمكنك الضغط عليه واختيار "تثبيت التعليق"، ولإزالة تثبيته اضغط عليه مرة أخرى وأزل تثبيته.