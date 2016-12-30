تعرف على أبرز مستجدات التكنولوجيا في 2016

استأثرت مستجدات التكنلوجيا باهتمام واسع خلال عام 2016، سواء تعلق الأمر بطرح المنتجات الجديدة، أو بفضائح لاحقت بعض الشركات الرائدة عالميا.

ورصدت صحيفة "غارديان" البريطانية، أبرز المحطات التي عرفتها الساحة التقنية في العالم، خلال 2016.

من أبرز أحداث التقنية في 2016، طرح شركة "أبل" الأميركية هاتف "أيفون 7" بميزات إضافية تشمل قدرة على مقاومة رذاذ الماء، وصوراً أعلى جودة، لكن المفاجأة الأكبر التي جاء بها هي اختفاء منفذ سماعات الصوت.

- تطبيق "سناب شات" فأتاح لمستخدميه عدداً وافراً من الخيارات و"الفلترات" خلال 2016، فبات بوسعهم أن يضيفوا رسومات وألوان إلى صورهم قبل مشاركتها، وهي تقنيات لقيت رواجا واسعا، لاسيما لدى شريحة الشباب.

- تكبدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، خسائر فادحة جراء تسجيل حرائق متوالية في هاتفها "نوت 7"، بسبب مشكل في البطاريات.

واضطرت "سامسونغ" إلى سحب "نوت 7" من الأسواق وجبر ضرر زبائنها وتعويضهم، فمنيت بسبب ذلك بخسارة مالية فاقت مليار دولار.

وطرحت الشركة الأميركية، خلال السنة نفسها، حاسب "ماك بوك برو" المحمول، بميزات جديدة، إذ لم يتجاوز سمكه 13 إنشا، وجاء بشاشة أفضل إضافة إلى بطارية قوية تدوم لساعات أطول ومعالج للرسوم بسعة 1 غيغا.

- أطلقت شركة "سوني" اليابانية نظارة الواقع الافتراضي "بلاي ستيشن في آر"، بسعر تنافسي يتراوح بين 400 و700 دولار، لكنها لم تحقق النجاح الذي كان مأمولا بحسب متابعين.

- طرحت شركة "أل ج" هاتفها الذكي "جي فايف"، بميزات وصفت بالاستثنائية، تتيح للمستخدم فك الجزء السفلي للهاتف وإضافة إكسسوارات ذكية طورتها الشركة، مثل سماعات " Hi Fi" والبطارية الإضافية، إضافة إلى ميزة التصوير الاحترافي.