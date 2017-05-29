الصوم والنوم

تسأل سائلة: «أنا أصوم، ولكني أنام طوال النهار ولا أستيقظ إلا للصلوات المفروضة فقط وأعود للنوم مرة أخرى، ولا أقرأ القرآن ولا أدعو إلا في الليل فقط، فما حكم صيامي»؟

لا يشترط لصحة الصوم عدم الإكثار من النوم نهاراً، كما لا يشترط لصحته قراءة القرآن نهاراً أو الدعاء، فالصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية.

وعلى كل حال فإذا لم تكن هنالك ضرورة تدفعك للنوم طوال النهار فلتنظمي نومك حسب الفطرة، وذلك بأن تجعلي لليل نصيبه من النوم وأن تجعلي وقتاً في النهار للجد والأعمال المفيدة ومن أهم هذه الأعمال قراءة شيء من القرآن والدعاء وخاصة للصائم، فالنوم أول النهار تكاسلاً ومن غير سبب وجيه مذموم.

رمضان وقراءة القرآن

يسأل سائل «كيف يمكن لي أن أجمع في شهر رمضان المبارك بين أمرين هما: الطريقة المناسبة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته من المصحف، إضافة إلى باقي الأعمال المستحبة في هذا الشهر الفضيل»؟

عليك بتنظيم وقتك، وذلك بتخصيص وقت للتصحيح والحفظ، ووقت للقراءة من المصحف إذا كنت قادراً على أداء القراءة بشكل صحيح، ووقت للأعمال الصالحة الأخرى وأهمها الفرائض.

ورمضان هو موسم للرقي في منازل التقوى، فهو شهر الصيام والقيام وتنظيم الوقت والإقبال على الصلاة، وهو شهر القرآن وشهر الجود والإنفاق وشهر التواصل والمسامحة، وشهر استجابة الدعاء.

وهو بحق مدرسة للتمرن على الطاعات وحبس النفس في نهاره عن الشهوات حتى المباح منها، وقد ورد في صحيح ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل، فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله، قلت: آمين».

ومن أهم ما يعين بإذن الله على الاستفادة من المدرسة الرمضانية: حسن الاستعداد بإخلاص النية وبالإكثار من الدعاء بالتوفيق للإقبال على الخير في رمضان، وبمذاكرة أحكام الصوم وفضائله، والحرص على تنظيم الوقت في رمضان حتى يتم استغلال هذه الفرصة المباركة، وانتهاز فرصة الدعاء وقت الإفطار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» والحرص على حسن أداء فريضة الصيام مع الالتزام بالقيام، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان، إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية في الصحيحين: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه»، وبهذا المنهج يتزود المسلم من نفحات رمضان ويقوى إيمانه.

قص الشعر

هل يجوز قص الشعر في نهار رمضان في المذهب الحنفي؟

قص الشعر لا تأثير له في الصوم مطلقاً، وقد عرّف الفقهاء في المذهب الحنفي الصوم بأنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية. قال العلامة زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي، رحمه الله، في كتابه تحفة الملوك: (والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية)، ولم يذكر أحد من الفقهاء أن قص الشعر له تأثير في الصوم، والله تعالى أعلم.