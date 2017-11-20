القرية العالمية تحتفل باليوم الوطني الـ 47 لسلطنة عمان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لسلطنة عمان نظمت أمس القرية العالمية وبالتعاون مع "بيت الشعر" في دبي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أمسية شعرية أحياها نخبة من الشعراء العُمانيين والإماراتيين.

شارك في الأمسية التي أقيمت على مسرح المواهب في القرية العالمية الشاعر فهد المري والشاعر سعيد سالم من دولة الإمارات والشاعر ناصر الغيلاني والشاعر طلال الشامسي من سلطنة عمان وأدار الأمسية الإعلامي أحمد جوكة.

وقال عبدالعزيز الأميري نائب رئيس بيت الشعر دبي نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع القرية العالمية واستضافة شاعرين كبيرين من سلطنة عمان لمشاركتهم الاحتفال باليوم الوطني للسلطنة وكي تكون أيضا منصة تتيح للجمهور فرصة للتعرف على نخبة من الشعراء في سلطنة عمان ما يعزز من قيمة التبادل الثقافي بين الدول كإحدى وسائل نقل ونشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع.

من جانبه قال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية نفتخر باحتضان هذه الأمسية الشعرية والتي نشارك بها أشقاؤنا في سلطنة عمان احتفالاتهم بالعيد الوطني السابع والأربعين ولطالما كانت القرية العالمية منارة للاحتفاء بالأخوة والصداقة والتي تتجسد جلياً في علاقة الأخوة التي تجمع بيننا وبين أشقائنا في سلطنة عمان.