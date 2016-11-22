بوابات العالم مفتاح اللقاء

من تصميم البوابة بمكن لك أن تحزر أين أنت. هذا ما تقوم به الدول في تصميم أجنحتها المميزة في القرية العالمية، فمن خلال البوابة التي تستقبل الضيوف تبرز ثقافة ودلالات كل بلد، حيث تجسد العمارة التقليدية لكل دولة هويتها، والباب واحد من أهم اجزاء هذه التقاليد، ومفتاحها.

إلا أن هذه البوابات دون أبواب تقرع، وهذا ما يدل على الكرم والترحاب بالزائرين. إذ لطالما وجد الزائرون أنفسهم في قلب المكان دون انتظار من يفتح لهم، وهذه سمة انسانية تليق بالمحبة الغامرة التي تحتضن هذا المهرجان العالمي الذي يجمع ضيوفاً من كل الدول في مكان واحد مضياف، يمثل صورة مصغرة عن دولة الإمارات المضيافة والتي تحتضن اكثر من 200 جنسية على أرضها.