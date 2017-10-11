مكتوم بن محمد يزور معرض أسبوع جيتكس للتقنية

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 5 أيام على أن يسدل الستار على هذا الحدث العالمي المميز يوم غد الخميس.

وبدأ سموه جولته في المعرض التي رافقه خلالها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع سموه عند منصة القيادة العامة لشرطة دبي التي تعرض أحدث خدماتها الذكية التي تقدمها للجمهور، من القائد العام اللواء عبدالله خليفة المري إلى شرح حول هذه الخدمات وأهمها المراكز الذكية «SPS» وخدمة الرادار المتحرك والدراجة النارية التي تسير على الطاقة الكهربائية لأول مرة وهي مخصصة للمخالفات المرورية من دون توقف السائق المخالف.

هيئة الصحة

وعرّج سمو نائب حاكم دبي على منصة هيئة الصحة في دبي واستمع من رئيس مجلس إدارتها مديرها العام، حميد بن محمد القطامي إلى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لمرضاها والمتعاملين معها وأهمها الصيدلية الذكية والعيادة الذكية وملف المريض الطبي الإلكتروني وغيرها من الخدمات المتطورة.

وتوقف سموه عند عدد من المنصات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية منها مؤسسة دبي للإعلام ودائرة الأراضي والأملاك ومنصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

حيث استمع سموه من أحمد سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي للإعلام إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم وخاصة من ذوي الإعاقات البصرية، واستمع سموه كذلك من سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى شرح تضمن التعريف بالخدمات الذكية التي تقدمها لعملائها ومنها الخارطة الذكية والمعاملة الذكية.

الطرق والمواصلات

ثم توقف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة هيئة الطرق والمواصلات واستمع من مسؤوليها إلى أهم الخدمات الذكية المستخدمة في إدارات وأقسام الهيئة والخاصة بالتسهيل على عملائها وخاصة الإشارة الضوئية الذكية لعبور المشاة والتاكسي الطائر ذاتي القيادة ثم برنامج «سهيل».

كهرباء ومياه دبي

وتوقف سموه كذلك عند منصة هيئة كهرباء ومياه دبي واستمع من سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أبرز الخدمات الذكية الجديدة التي تطبقها الهيئة في مراكز المتعاملين وخاصة «رماس» الموظف الافتراضي المثالي الذي يلبي حاجة المتعاملين بالإجابة عن مختلف استفساراتهم وإرشادهم إلى الخطوات التي يجب اتباعها لدفع الفاتورة مثلاً وغيرها من المعاملات التي يطلبها الجمهور وأيضاً الخوذة والنظارة الذكية والخارطة الذكية وغيرها.

وزار سموه ومرافقوه منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي التي تعرض بعضاً من مشاريعها المستقبلية إذ شرح اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة إلى سموه آلية عمل الممر الذكي في مطارات دبي وخدمة المسافر الذكية عبر منافذ الدولة البرية .

حيث أشار اللواء المري إلى أن هذين المشروعين الواعدين سوف يخففان كثيراً من عناء المسافرين وإذا ما أنجزا في المستقبل القريب سيكونان الأولين على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

الموارد البشرية

وعرّج سموه أيضاً على منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين واطلع من القائمين عليها على أهم الخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة وأهمها مركز «تدبير» للفئات المنزلية المساعدة وعدد من الخدمات الذكية الأخرى.

دبي الذكية

وتوقف سموه عند منصة «دبي الذكية» واطلع خلال توقفه في الغرفة المظلمة على خارطة «دبي الذكية» واستمع من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية إلى تفاصيل الخارطة الجديدة التي تشمل جميع مناطق وشوارع دبي ومرافقها الخدمية والسياحية ومواقفها وما إلى ذلك.

نداء

واختتم سموه جولته عند منصة «نداء» مؤسسة الاتصالات المتخصصة ومقرها دبي حيث اطلع سموه على أهم خدمات هذه المؤسسة المتمثلة في التحكم الآلي للقوارب والمراكب البحرية من خلال شبكة الجيل الرابع.

مواكبة

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في ختام جولته عن ارتياحه لمواكبة مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية لجديد عالم المعلوماتية والتقنيات الذكية وتطبيقها في إطار خطة دبي لتصبح مدينة ذكية بالكامل، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.