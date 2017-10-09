تابعوا تغطيتنا المباشرة من أسبوع جيتكس للتقنية لليوم الثاني

يواصل أسبوع جيتكس للتقنية فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ37 في مركز دبي التجاري العالمي والذي شهد زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث تفقد سموه المنصات العارضة واطلع على آخر المبادرات والمشروعات الذكية التي تعرضها المؤسسات والشركات.

انطلق المعرض أمس الأحد ويستمر حتى 12 أكتوبر ، ويساهم الحدث في تعزيز دور دبي في استشراف التقنيات المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحويل المؤسسات إلى قوى إنتاجية عالمية، وسيضطلع زوار النسخة السابعة والثلاثين من المعرض على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

وفيما يلي نقدم لكم تغطيتنا المباشرة للحدث ونسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

تستمر تغطيتنا اليوم لفعاليات #أسبوع_جيتكس_للتقنية2017 في دورته ال37حيث سننقل لكم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدةمجالات @GITEXTechWeek pic.twitter.com/v74F9p1gRB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2017

توافد عدد كبير من الزوار لحضور فعاليات اليوم الثاني من #أسبوع_جيتكس_للتقنية 2017 والتي ستستمر حتى 12 الجاري #البيان @GITEXTechWeek pic.twitter.com/e3z1qPYShK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 9, 2017