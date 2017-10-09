تابعوا تغطيتنا المباشرة من أسبوع جيتكس للتقنية لليوم الثاني

المصدر:
  • دبي - راضية آيت خداش
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يواصل أسبوع جيتكس للتقنية فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ37 في مركز دبي التجاري العالمي والذي شهد زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث تفقد سموه المنصات العارضة واطلع على آخر المبادرات والمشروعات الذكية التي تعرضها المؤسسات والشركات.

انطلق المعرض أمس الأحد ويستمر حتى 12 أكتوبر ، ويساهم الحدث في تعزيز دور دبي في استشراف التقنيات المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحويل المؤسسات إلى قوى إنتاجية عالمية، وسيضطلع زوار النسخة السابعة والثلاثين من المعرض على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

وفيما يلي نقدم لكم تغطيتنا المباشرة للحدث ونسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عدة مجالات تشمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء.

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