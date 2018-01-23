إكسبو 2020 دبي يرسي مشروعين بـ 670 مليون درهم

أرسى إكسبو 2020 دبي، مشروعين رئيسين على شركة الإنشاءات العالمية، لينغ أورورك، بقيمة إجمالية تبلغ 670 مليون درهم.

وستنفذ الشركة، ومقرها المملكة المتحدة، جناح القيادة والجناح الإعلامي في ساحة الوصل في إكسبو 2020، والطريق المؤدي إلى ساحة الوصل. كما ستتولى الشركة مسؤولية الأعمال الميكانيكية والكهربائية، والخاصة بالتمديدات الصحية في هذه المرافق. وستكون ساحة الوصل البالغ قطرها 150 متراً، المساحة المركزية في إكسبو 2020 دبي.

حيث ستشكل قلب إكسبو النابض ومركزه، وستغطيها قبة فولاذية هائلة، فازت بالتعاقد الخاص بها شركة «سيمولاي ريموند إم.إي»، في نوفمبر 2017.

وقال أحمد الخطيب نائب الرئيس لشؤون التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: نسير وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة لتسليم إكسبو مذهل. ويسعدنا أن نعلن أن لينغ أورورك، ستكون المتعاقد الرئيس لهذين المشروعين المهمين. ووقع الاختيار على الشركة من بين قائمة تضم منافسين عالميين بارزين، وجاء الاختيار بسبب الفهم العميق الذي أبدته الشركة لمتطلباتنا التقنية والتجارية.

وللشركة تاريخ مشرف في قطاع الإنشاءات في الإمارات. وسيتم تشييد هذه المشروعات بالقرب من الجناح الوطني للإمارات، وغيره من الأجنحة. وهذه منطقة تعج بالنشاط الإنشائي، حيث تبنى هذه المرافق جميعاً في وقت واحد. لذا، نعمل عن كثب مع شركات الإنشاءات المتعددة في الموقع، لتنسيق الأعمال والإمدادات اللوجستية.

وضمان استمرار العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وتدير شركة «مراس»، أنشطة إدارة التصميم والتعاقدات الخاصة بساحة الوصل، التي صممتها شركة أدريان سميث+ غورودون العقارية، ومقرها شيكاغو.

التحول إلى فندقين

وسيتحول جناحا القيادة والإعلام في إكسبو 2020 دبي، إلى فندقين، بعد ختام إكسبو، في إطار مشروع دستركت 2020، الخاص بإرث ما بعد إكسبو. وسيكون جناح القيادة مخصصاً لقيادة الإمارات خلال إكسبو 2020 دبي. وسيضم الطريق المؤدي إلى ساحة الوصل، مدخلاً لنفق الشاحنات الخاص بإكسبو 2020.

وهو طريق تحت سطح الأرض، يمر من تحت ساحة الوصل. وصممته شركة بارسونز كوروبوريشن، ومقرها مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية. ومن المقرر أن تصل أعمال الإنشاء في إكسبو 2020 دبي إلى ذروتها، قرب نهاية 2018 وبداية 2019. ويعمل في الوقت الحالي 12 ألف عامل في مشاريع الموقع المختلفة. ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 35 ألف عامل بحلول عام 2019.

وقال راي أورورك الرئيس التنفيذي لـ «لينغ أورورك»، خلال زيارة لموقع إكسبو 2020 دبي: العمل على المشاريع بموقع إكسبو 2020 دبي، فرصة عظيمة لنظهر مدى قوة فريقنا في الشرق الأوسط. ونحن ملتزمون بتعيين الكفاءات المحلية، وبالابتكار من خلال توظيف أساليب التصنيع خارج الموقع، استناداً إلى الخبرة والمعرفة التي اكتسبناها من خلال العمل في الإمارات على مدى العقد الماضي.

وأضاف أننا سعداء بأن الاختيار وقع على لينغ أورورك لتنفيذ هذه المشاريع الهامة، ونتطلع إلى أن نلعب دوراً بارزاً في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في عام 2020. ومن المقرر أن تبدأ لينغ أورورك، العمل بنهاية يناير الجاري. ومن المقرر استكمال المنشآت بحلول أكتوبر 2019، أي قبل عام كامل من افتتاح إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020.

1000 يوم

وقال أحمد الخطيب: يشكل اليوم علامة فارقة، حيث يتبقى 1000 يوم على افتتاح إكسبو 2020 دبي. ومع استكمال جميع أعمال الإنشاء الكبرى، قبل عام على الافتتاح، سيكون من الضروري استمرار العمل بسلاسة.

استدامة

من خلال الشعار الرئيس الذي يرفعه إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيحتفي إكسبو بالإبداع، ويوفر منصة لتشيع الابتكار والعمل المشترك، مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة:

التنقل والاستدامة والفرص. وحرصاً على تطبيق شعار الاستدامة، الذي يرفعه إكسبو، ستعمل لينغ أورورك وشركات الإنشاء الأخرى العامة في إكسبو 2020 دبي، على ضمان سير العمل وفقاً لأفضل المعايير البيئية والاقتصادية، والتي تضمن رفاه العمال وصحتهم وسلامتهم.