تسارع أعمال الإنشاءات في موقع «إكسبو 2020 دبي»

شهد موقع «إكسبو 2020 دبي» خلال 2017 تسارعاً حثيثاً في أعمال الإنشاءات، وفقاً للخطة الزمنية المستهدفة.

ووصلت الأعمال الإنشائية في مباني المواضيع الفرعية لـ»إكسبو 2020 دبي» إلى مراحل متقدمة ضمن موقع الحدث الذي يمتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة. وتم إنجاز تسعة ملايين ساعة عمل لحد الآن في الموقع ويتم صب أكثر من 6000 متر مكعب من الخرسانة أسبوعياً بينما تم مد أكثر من 59 كيلومتراً من الأنابيب ضمن أعمال البنية التحتية في الموقع.

مناطق المواضيع

وتشكل الأجنحة في مناطق المواضيع الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي - الفرص والتنقل والاستدامة ـــ أول المباني التي بدأت ترتفع فوق سطح الأرض في الموقع. وكانت الأعمال الإنشائية في مناطق المواضيع قد بدأت خلال شهر مارس 2017.

وذلك بعد منح شركة «الفطيم كاريليون» التي تتخذ من دبي مقراً لها عقد تطوير بقيمة 2.2 مليار درهم. وسوف تقوم بعض الدول المشاركة ببناء أجنحتها بنفسها بينما سيقوم إكسبو 2020 دبي ببناء أجنحة أخرى ليتم تأجيرها.

وستضم مناطق مواضيع إكسبو 2020 دبي 136 جناحاً خاصاً بالدول والمنظمات غير الحكومية والشركاء التجاريين، بالإضافة إلى عشرات الأجنحة التي ستبنيها الدول المشاركة خارج مناطق الموضوعات. وستستضيف الأجنحة مجموعة واسعة من المعروضات والتجارب الرامية إلى تسلية وتثقيف وإمتاع ملايين الزوار المتوقع قدومهم إلى الحدث.

وستواكب جميع المباني في مناطق المواضيع معايير الاستدامة الخاصة بشهادة «لييد» الذهبية.

عمليات لوجستية

من ناحية أخرى، تم استكمال العمليات الإنشائية للأقبية الخاصة بمناطق المواضيع. ومن المقرر استخدام هذه الأقبية خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي في العمليات اللوجستية، وإعادة تزويد الأجنحة والمتاجر والمطاعم والمقاهي بمستلزماتها على مدار اليوم دون الإخلال بتجربة الزوار أثناء تجولهم في المواقع المختلفة واستكشافها.

وبفضل التقدم الحاصل حالياً في مرحلة الإنشاء، أصبحت أعمال التطوير تتم بوتيرة متسارعة في مختلف أنحاء موقع الحدث. وقد تم إنشاء طرق إمداد لوجستي بطول 17 كيلومتراً بهدف تسهيل وصول المعدات والمواد المختلفة إلى الموقع، وذلك باستخدام مواد إسمنتية تمت إعادة تدويرها.

كما تم إحراز تقدم كبير في أعمال تطوير البنية التحتية، حيث أوشكت عمليات إنشاء المحطات الفرعية الثلاث الخاصة بـهيئة كهرباء ومياه دبي على الانتهاء.

الهيكل الفولاذي

وخلال شهر ديسمبر 2017، أعلن إكسبو 2020 دبي، إرساء عقد أعمال الهيكل الفولاذي لقبة ساحة الوصل على شركة سيمولاي ريموند الشرق الأوسط. وستعمل الشركة الإماراتية الإيطالية على تنفيذ الهيكل الفولاذي الذي سيكون عبارة عن شبكة معقدة عملاقة تغطي قبة ساحة الوصل بارتفاع 67.5 متراً وبقطر 130 متراً لتكون تحفة معمارية تغطي الساحة المركزية التي تشكل قلب موقع إكسبو 2020 دبي.

وعند انتهاء الهيكل الذي يضم 13600 متر من القضبان الفولاذية سيبلغ وزنه 2256 طناً. وتشكل ساحة الوصل المركز الرئيسي لموقع إكسبو 2020 دبي البالغة مساحته 4.38 كم مربعة، وستترك الانطباع الأكبر عنه لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وستكون قبة ساحة الوصل شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج.

جناح الإمارات

وتقوم الشركات الإماراتية بدور هام في الأعمال الإنشائية في موقع إكسبو 2020 دبي وتشمل قائمة الشركات المساهمة في الأعمال الفطيم كاريليون وخانصاحب وبيسكس وآرابتك، وترايستار بالإضافة إلى الأعمال الأولية التي أنجزتها شركة النابودة.

كما شهد شهر ديسمبر وضع حجر الأساس لجناح دولة الإمارات المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، ويأتي تصميم الجناح على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ الذي تتحلى به الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيسي للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

ويقام جناح دولة الإمارات على أرض تزيد مساحتها على 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، طابق علوي يخصص للضيافة وبمساحة تصل إلى 1,717 متراً مربعاً، وطابق ميزانين بمساحة 584 متراً مربعاً تتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن يكون الجناح جاهزاً مع نهاية العام 2019.

وكان المجلس الوطني للإعلام قد اعتمد التصميم الذي قدمه المهندس المعماري «سانتياغو كالاترافا» عقب مسابقة تصميم استمرت سبعة أشهر. وشهدت مشاركة 9 شركات معمارية عالمية قدّمت 11 مفهوماً مختلفاً للتصميم المعماري لجناح الدولة.

وتم تقييم جميع التصاميم بناءً على معايير محددة تشمل مدى نجاح هذه التصاميم في تمثيل الشعار الرئيسي لمعرض إكسبو 2020 وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، إضافة إلى قدرتها على التعبير عن التراث الإماراتي الأصيل وتحقيق التوازن بين ماضي الدولة ومستقبلها. وتقوم شركة أرابتك للإنشاءات (إحدى الشركات التابعة لأرابتك القابضة) بأعمال البناء.

حيث فازت في وقت سابق بعقد بناء الجناح، بعد منافسة نهائية مع شركات وطنية وعالمية.

مجتمع متكامل

وكشف إكسبو 2020 دبي، النقاب عن تصميم «دستركت 2020»، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيشكل جزءاً محورياً من إرث إكسبو بعد إسدال الستار على فعالياته في العام 2021، وذلك خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2017» الذي عقد في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسيكون هذا الموقع عالمي المستوى جزءاً لا يتجزأ من إرث إكسبو 2020 دبي اعتباراً من الربع الرابع من العام 2021، وسيدعم التنمية في دبي. وستشكل «دستركت 2020» قلب مجتمع متكامل عالمي المستوى، مستفيدة من إرث إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيدعم ويسرّع عجلة التنمية في الإمارة.

وستكون محركاً اقتصادياً طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، حاضنة للمبتكرين والرواد المبدعين ومركزاً جاذباً للاستثمار وخلق فرص العمل. وتضم دستركت 2020 مناطق سكنية تصل مساحتها إلى 65 ألف متر مربع ومناطق تجارية تصل مساحتها إلى 135 ألف متر مربع في موقع يحتضن مراكز ابتكار ومؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية وتجارية عالمية المستوى.

نمط حياةٍ عصري

يوفر المشروع التطويري الجديد نمط حياةٍ عصرياً يجمع الأعمال والترفيه في بيئة غنية متكاملة تشجع التواصل المباشر والرقمي. وستكون دستركت 2020 واحدة من أكثر الأماكن استدامة والتزاماً تجاه البيئة للعيش والعمل على مستوى العالم، وسيلبي كل مبنى فيها - أو يتجاوز- معايير شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من الفئة الذهبية الخاصة باستهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية.