سويسرا تبدأ تجهيزات جناحها في إكسبو دبي 2020

أعطت سويسرا، أمس، الضوء الأخضر لبدء تجهيز جناحها الرسمي في معرض إكسبو دبي 2020، بعد موافقة المجلس الفيدرالي على المشاركة. ووافق المجلس، على ميزانية المشاركة في المعرض بنحو 14.84 مليون فرنك سويسري. وجاء في البيان أنه في ظل الأهمية الاقتصادية والسياسية لدبي، والإمارات والمنطقة، فإن الفرصة تعد جيدة لاستعراض إمكانات سويسرا ومميزاتها في مجالات تشمل التعليم والبحث والابتكار والأعمال والسياسة الخارجية. وأشار البيان إلى أن المعرض يقام لأول مرة في دولة عربية إسلامية في الشرق الأوسط، ويمتد من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، والمتوقع أن يزوره 25 مليون زائر، منهم 30 % من دولة الإمارات، و70% من دول أخرى، وبالتالي هو أول معرض عالمي يجذب زائرين من الخارج أكثر من الزائرين من الدولة المضيفة.