«ميد»: مشاريع دبي لن تتوقف بعد «إكسبو»

وصفت مجلة «ميد» بأن مشاريع إمارة دبي تتجاوز ما بعد استضافتها لمعرض «إكسبو 2020»، وأفادت بأنه منذ فازت المدينة باستضافة المعرض العالمي أواخر 2013، كان هناك مخاوف من تباطؤ وتيرة إقامة المشاريع، بيد أن عقدين رئيسين لإنشاء جسر «إنفنيتي» عبر خور دبي ورفع طريق الخيل، بحسب المجلة، يثبتان أن هناك الكثير في سوق المشاريع بدبي، بما يوجب القضاء على المخاوف بشأن استدامة السوق إلى ما بعد «إكسبو 2020».

والمشروعان يمثلان أنباء طيبة لهذه السوق.

ويوصل جسر «إنفنيتي» وممر الشندغة إلى عدة مشاريع عقارية رئيسة تشمل جزر ديرة التي تطورها شركة نخيل وإعادة تطوير منطقة الكورنيش، الذي تطوره مؤسسة دبي للاستثمار. كما يساعد رفع طريق الخيل على ربط قناة مائية بين مشروعات ميدان والخليج التجاري وقناة دبي المائية.