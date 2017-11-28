«معاً نرتقي» ينقل مدارس دبي إلى «إكسبو»

انطلقت فعاليات ملتقى معاً نرتقي، أمس، والذي تنظمه المدارس الخاصة في دبي للعام السادس على التوالي تحت شعار «رحلتنا إلى إكسبو 2020 دبي»، بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وفريق منصة «تواصل الشباب» في إكسبو 2020 دبي، وبمشاركة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بالإضافة إلى أكثر من 550 قيادة مدرسية ومعلمين وطلبة، وعدد من الهيئات الحكومية والخاصة الداعمة.

وتركز ملتقيات معاً نرتقي على نشر الممارسات الإيجابية المستقبلية بين أوساط المجتمع التعليمي في الإمارة، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي للشبكة الدولية للتعليم الإيجابي وبلوغ الأهداف المستقبلية.

وعلى مدار 43 ورشة عمل تفاعلية خلال الملتقى شاركت فيها فرق متخصصة في إكسبو 2020 دبي ومنصة تواصل الشباب في إكسبو 2020 دبي، وطيف متنوع من المدارس الخاصة في دبي، طرح المشاركون حزمة من الممارسات المستقبلية التي تستهدف تحفيز جودة الحياة لدى الطلبة في رحلتهم مع التعليم والتعلم في دبي، وربطهم بمحيطهم وعالمهم عبر استلهام محاور إكسبو 2020 دبي.

تجارب

واطلع المشاركون في الملتقى على تجارب رائدة قدمتها فرق متخصصة من مسرعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمن مسرعات دبي المستقبل حول أطر تمكين الإدارة الذاتية في مدارس المستقبل، واستكشاف أساليب جديدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم الارتقاء بمستويات قطاع التعليم.

وأشارت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن مدرسة الشُهب بأبوظبي تعد أول مدرسة في الإمارات تشارك في البرنامج المدرسي لهذه المبادرة، والتي تم خلالها تم توزيع المصابيح التي قاموا بصناعتها على الأطفال اللاجئين في الأردن، لتشجيع هؤلاء الأطفال على تجاوز ظروفهم الصعبة ليشقوا طريقهم نحو مستقبل مشرق.

ثقافات

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يحظى المجتمع التعليمي في دبي بتنوع فريد من نوعه في الثقافات والمناهج التعليمية المطبقة بواقع 17 منهاجاً تعليمياً، ما يمثل أرضاً خصبة من أجل مواصلة بناء وتعزيز شبكات التعاون بين مختلف عناصر المجتمع التعليمي من معلمين وقيادات مدرسية وأولياء أمور، وتعمل من خلالها مدارسنا على تحفيز العقول والقلوب في رحلتهم نحو بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية».

ولفت الكرم إلى أن ملتقيات معاً نرتقي، تعد اليوم بمثابة منصة تفاعلية تجمع مختلف أطياف المجتمع التعليمي من أجل مشاركة الممارسات المستقبلية في مختلف جوانب التعليم والتعلم، واستشراف المستقبل ضمن ثورة التكنولوجيا الرقمية في عالم يمضي بوتيرة متسارعة.

أفكار

من جانبها، قالت مرجان فريدوني، نائب رئيس أول، تطوير الإرث، إكسبو 2020 دبي، والتي ألقت كلمة افتتاحية في الملتقى «كانت المشاركة فرصة رائعة لفريق تواصل الشباب للتفاعل مع المدرسين والمديرين والتعرف إلى أفكارهم وآرائهم حول إكسبو 2020 دبي وكيف يمكن أن يساهم في عمل المدارس في الإمارات ويوسع من آفاق الطلبة».