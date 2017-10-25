محمد بن راشد: الطريق إلـى «إكسبو دبي» أصبح قريباً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الطريق إلى إكسبو 2020 أصبح قريباً مع تدشين مشروع مسار 2020 لمترو دبي، مشيراً سموه إلى أن دبي ستقدم للعالم الأجمل والأرقى.

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر» أمس أطلقنا أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع مسار 2020 الذي سيمكن مترو دبي من الوصول إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً.

وكان سموه دشّن يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، كما اطلع سموه على مجمل سير العمل في المشروع بما في ذلك تصميم العربات الجديدة لمترو دبي.

حضر تدشين أعمال نفق مسار 2020 لمترو دبي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله إلى منطقة ديسكفري جاردن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قيادات الهيئة ومهندس المشروع شركة (بارسنز سيسترا)، وتحالف (إكسبولينك) المقاول للمشروع.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مستهل الزيارة لشرح من الطاير عن سير العمل في مشروع (مسار 2020)، بدءاً من اعتماد سموه ترسية عقد المشروع على تحالف (إكسبولينك) في شهر يونيو 2016، مروراً بوضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حجر الأساس للمشروع في شهر سبتمبر 2016.

وكان قد بدأ حفر أول أساسات المشروع في موقع إكسبو 2020 في الأول من نوفمبر الماضي، وشهد شهر أبريل من العام الجاري صب أول القوالب الخرسانية الجاهزة، وشهر أغسطس الماضي البدء في أعمال الجسور العلوية لمسار عربات المترو.

أعمال

وأوضح مطر الطاير أن آلة حفر الأنفاق العملاقة (وقيشة إكسبو 2020)، ستجتاز في شهر يناير المقبل المحطة النفقية بالقرب من عقارات جميرا للجولف، وسيكون الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالنفق في شهر ديسمبر 2018.

مشيراً إلى أولى عربات مترو دبي الجديدة، ستصل دبي في شهر يوليو 2018، وسيكون الانتهاء من أعمل الجسور العلوية في شهر نوفمبر 2018، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في (مسار 2020) في شهر يوليو من عام 2019، وستبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير 2020.

عقب ذلك، تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه تصميم عربات مترو دبي التي يجري تصنيعها في فرنسا ضمن عقد يشمل توريد 50 قطاراً، منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطارا لتطوير مستوى الخدمة لمترو دبي.

تحسينات

واطلع سموه على الإضافات والتحسينات التي جرى إدخالها على التصميم الداخلي لعربات المترو، ومنها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية، وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، والإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات.

، كما هو حاليا في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

وتشمل الإضافات الجديدة تحديث التصاميم دون التأثير في الهوية العامة للمترو من خلال إدخال تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، ومواقع شاشات الإعلانات الرقمية «VBSD»، كما جرى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة «LED» الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب.

فضلاً عن تحسين تصميم ومواقع وعدد المقابض «المسكات» داخل العربات، واستخدام أجهزة العرض الرقمية الحديثة للإعلانات، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات «Gangway»، كما روعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب.

حفر

وأعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إشارة البدء لإطلاق عمل حفار الأنفاق العملاق (Tunnel Boring Machine - TBM)، الذي يصل طوله إلى 103 أمتار ويتمتع بمميزات تقنية فائقة وأطلقت عليه هيئة الطرق والمواصلات اسم (وقيشة إكسبو 2020)، معلناً بذلك بدء أعمال الحفر من منطقة ديسكفري جاردن إلى منطقة غرين كوميونيتي بطول 3.2 كيلومترات، على عمق يتراوح من 12.5 إلى 36 متراً.

وأوضح الطاير في معرض شرحه أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت في شهر أكتوبر الحالي من تجهيز المكان الخاص لوضع «الوقيشة» في منطقة الفرجان على عمق 12.5 متراً فقط، وهو حائط مستطيل من الخرسانة مدعوم بدعامات أفقية حديدية.

ويعد هذا العمق صغيرا جدا بالنسبة لأعمال حفر الأنفاق التقليدية ولهذا يعد مشروع مسار 2020 فريدا من نوعه من حيث طريقة تجهيز آلة حفر الأنفاق بالكامل، قبل البدء بالتنفيذ وهذه من أحدث الطرق في أعمال حفر الأنفاق.

الوقيشة

تمتاز آلة الحفر «الوقيشة» بقدرتها على تفتيت الصخور واختراق الطبقات الرملية وأي جزئيات أخرى قد تصادف الحفر، وتحتوي «الوقيشة» على غطاء ترس معدني ضخم، في مقدمته دولاب قاطع مع تجويف خلف الدولاب، ويقع خلف التجويف رافعات هيدروليكية لدعم اندفاع الحفار إلى الأمام أثناء عملية الحفر. وتتسم بأنها صديقة للبيئة ولا تحدث أي تأثير سلبي للطبقات الأرضية المحاذية.