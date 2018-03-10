«دبليو موتورز» تكشف عن سيارتها «فينير سوبر سبورت»

حققت شركة «دبليو موتورز» إنجازاً جديداً اليوم بالكشف للمرة الأولى عالمياً عن سيارتها «فينير سوبر سبورت»، في إطار فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وتشاطرت الشركة جناحها مع شريكتها «آيكونيك موتورز»، التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي بدورها كشفت النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة «آيكونيك سيفن» من الفئة متعددة الأغراض، وذلك في إصدار يستهدف حصراً أصحاب الملاءة المالية العالية. وانعقدت الدورة الـ88 من معرض جنيف الدولي للسيارات في مدينة جنيف السويسرية.

حيث تقام الفعالية في شهر مارس من كل عام على أرض المعارض في «إكسبو جنيف»، وتعتبر أهم معارض السيارات العالمية متيحةً لصانعي السيارات من شتى أنحاء العالم منصة منقطعة النظير لتسليط الضوء على أحدث مفاهيمهم ونماذجهم الأولية وإنجازاتهم التقنية ومنتجاتهم الجديدة، فضلاً عمّا تنطوي عليه من فرص لإبرام شراكاتٍ دولية.