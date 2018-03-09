ألمانيا الأفضل في السيارات المستعملة

أظهر تقرير متخصص صدر في ألمانيا أن السيارات الألمانية من مختلف الفئات هي الأفضل في سوق السيارات المستعملة.

وذكر «تقرير السيارات المستعملة 2018» الصادر عن مؤسسة اختبار السيارات الألمانية «ديكرا» أن الاختبارات التي أجريت على 9 فئات من السيارات أظهرت أن الطرز الألمانية هي الأقرب إلى القمة في مختلف الفئات.

وتصدرت السيارة «أودي أيه 6» قائمة أفضل السيارات المستعملة للعام الثالث على التوالي، وتلتها السيارة «مرسيدس الفئة إم» ثم السيارة «مرسيدس الفئة بي» في المركز الثالث. وجاءت سيارات أودي في فئات السيارة المدمجة أو المتوسطة أو الفارهة أو الرياضية الأقل تسببا للمشكلات.

وأظهرت اختبارات «ديكرا» أن السيارة «مرسيدس سبرنتر» هي الأفضل في سوق سيارات النقل، في حين جاءت السيارة «فولكسفاجن أماروك» الأفضل في فئة سيارات «فان». شملت الاختبارات 522 طرازا من إنتاج مختلف شركات صناعة السيارات في العالم ورصدت المشكلات التي تم رصدها خلال حوالي 15 مليون فحص دوري للسيارات على مدى عامين.

وتعتبر السيارة الفائزة بالمركز الأول هي السيارة التي ظهر فيها أقل عدد من العيوب أو المشكلات بعد قطع ما يصل إلى 150 ألف كيلومتر. يقول يان فيهلاور الخبير في مؤسسة «ديكرا» إن المسافة التي قطعتها السيارة هي العامل الأكثر أهمية لتحديد كفاءة السيارة وليس عمرها.