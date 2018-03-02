300 «بي.إم.دبليو» تذكارية

في عام 2014 احتفلت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو بمرور 30 عاما على طرح سيارتها ذات السقف المتحرك «إم5» بطرح مجموعة تذكارية محدودة بمواصفات خاصة من هذا الطراز باسم «30 عاما مع إم5» أو «30 يار إم5» باللغة الألمانية.

وفي عام 2016 احتفلت الشركة بمرور 30 عاما على طرح الجيل التالي من هذه الفئة وهو «إم3» بطرح 500 سيارة ذات مواصفات خاصة منه وحملت اسم «30 يار إم3».

وفي 2018 قررت الشركة إحياء ذكرى مرور 30 عاماً على طرح الجيل التالي من هذه الفئة باسم «إم4» من خلال طرح 300سيارة ذات مواصفات خاصة.

ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص في السيارات عن الشركة الألمانية القول إنه من بين الـ 300 سيارة التذكارية سيتم بيع 30 سيارة فقط في الولايات المتحدة.