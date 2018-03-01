نقاط شحن في المباني السكنية لمواكبة نمو سوق المركبات الكهربائية

قال رئيس العمليات في إفريقيا والشرق الأوسط لدى «هيونداي»، إن على المطورين العقاريين تضمين احتياجات مالكي المركبات الكهربائية في خططهم المقبلة لتطوير المباني السكنية، فضلاً عن ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لإعادة تأهيل المباني السكنية القائمة حالياً، عبر تزويدها بنقاط شحن للمركبات الكهربائية، تتيح لمالكي هذه السيارات إمكانية شحنها خلال توقفها ليلاً.

وأكّد مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في المنطقة، إن شركته تسعى لتنفيذ خطط طموحة تتعلق بتطوير السيارات منخفضة الانبعاثات أو صفرية الانبعاثات على المستوى الإقليمي، لافتاً إلى أن لديها في الأسواق العالمية مجموعة من أنظمة قوى الحركة أكبر مما لدى شركات السيارات الأخرى، مثل النظام الهجين والقابل للشحن بالقابس الكهربائي والكهربائي البحت والعامل بخلايا وقود الهيدروجين.

وأكّد سونغ أن لكل تقنية من تقنيات أنظمة الحركة مزاياها، معتبراً مع ذلك أن السيارات الكهربائية البحتة التي تستخدم بطاريات تخزين الطاقة «تتيح أفضل سبيل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية، ما دام بوسع المستخدمين شحن سياراتهم باستمرار»، وهو ما عدّه «أمراً غير ممكن في ظلّ التصاميم الحالية للمباني التي لا تراعي احتياجات شحن السيارات الكهربائية».

يُشار إلى أن هيونداي تبيع طرزاً من سيارتها البيئية أيونك في عدد من الأسواق بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، كما تتيح في المنطقة سيارتها سوناتا الهجينة، لا سيما للاستخدام كسيارة أجرة.