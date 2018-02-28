حياتك أهم من اتصالك

القيادة الآمنة تقتضي أن يكون السائق في كامل تركيزه خلال قيادته لسياراته ، ومع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت الجوال أصبح الكثيرون يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة وهو ما يعرض حياتهم والآخرين للخطر ، لذلك تذكر دائما :

- إذا كنت تجري مكالمة هاتفية أو تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، فأنت مُعرض أربع مرات أكثر لحادث.

- أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بالهاتف أو بأي شيء آخر يُعَدُّ مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بـ800 درهم و4 نقاط مرورية.

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