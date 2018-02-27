«جاكوار» تطلق سيارة I-PACE الكهربائية عبر مواقع التواصل

تعتزم «جاكوار» الكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى I-PACE في بثٍ عالمي مباشر عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي أول مارس المقبل.

وتعتبر I-PACE السيارة الأحدث في عائلة PACE والتي كان يترقب صدورها سائقو السيارات الكهربائية، وهي تجمع بين أداء السيارات الرياضية، وخفة الحركة مع نظام الدفع الرباعي والمزايا العملية التي توفرها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المزودة بخمسة مقاعد.

وقال إيان كالوم، مدير التصميم لدى «جاكوار»: «ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر منذ طرح مفهوم I-PACE عام 2016 ولا تقتصر أهمية هذه السيارة الكهربائية بالكامل على كونها إنجازاً مهماً لشركتنا، بل إنها تبشر بإحداث ثورةٍ في قطاع صناعة السيارات.

إن هذه أكثر اللحظات تشويقاً بالنسبة لي وأكثرها ترقباً من العالم».

ومن المتوقع أن تتوافر سيارة I-PACE في أسواق محددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءاً من أواخر 2019، وسيتم الكشف رسمياً عنها أمام الجمهور في «معرض جنيف الدولي للسيارات» 6 مارس.