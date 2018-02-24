«المركز الميكانيكي» الأفضل عن فئة التصميم

حصد المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري لسيارات رولز رويس في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، جائزتين مرموقتين خلال مؤتمر وجوائز الوكلاء الحصريين الإقليميين لرولز رويس.

واستحق المركز الميكانيكي للخليج العربي جائزة «روح السعادة» عن فئة أفضل وكيل حصري ضمن برنامج بيسبوك، بينما حصد أيضاً شهادة التميّز في العلاقات العامة والتي تسلّمتها.

وتعتبر سيارة رولز رويس داون بنسخة زهرة الأوركيد الصفراء واحدة من أبرز التكليفات التي طرحها المركز الميكانيكي للخليج العربي. وتتميّز السيارة بنقش روح السعادة باللون الذهبي.