«كاديلاك XTS» للمرة الأولى في المنطقة

أعلنت كاديلاك عن وصول طراز XTS 2018 المُعاد تصميمه إلى منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر سيارة سيدان واسعة ومريحة مع مستويات موثوقة من التماسك والأداء.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري في كاديلاك الشرق الأوسط: «بعد عرضها للمرة الأولى في معرض دبي الدولي للسيارات 2017، يؤكد وصول طراز XTS 2018 المعاد تصميمه إلى الشرق الأوسط، لِيُرسي معايير عالية من الفخامة والابتكار، ويمهّد السبيل للعملاء في المنطقة الذين يجرؤون على امتلاكها دون أي تنازلات».

وأضاف: «تجسد 2018 XTS معايير عالية من الثقة والرفاهية من خلال مقصورة فسيحة وعملية، وأداء ديناميكي، لتقدّم للعملاء تجربة قيادة استثنائية ومميزة».

وتتوفر XTS بمحرك V6 سعة 3.6 لترات بشكل قياسي ويولد قوة 305 أحصنة (227 كيلو واط) و355 نيوتن متر (264 رطلاً في القدم) من عزم الدوران.

ويتوفر المحرك V6 بشاحن توربو مزدوج من كاديلاك سعة 3.6 لترات بشكل قياسي في طرازات V-Sport، وهو يقدم قوة موثّقة من جمعية مهندسي السيارات تبلغ 410 أحصنة (306 كيلو واط) و500 نيوتن متر (369 رطلاً في القدم) من عزم الدوران، ما يجعله أحد أفضل المحركات عالية الكثافة السداسية الأسطوانات ضمن فئته.

وتساعد المزايا خفيفة الوزن على تخفيف الوزن الإجمالي للحصول على فعالية أكبر والمزيد من توزيع الوزن بين الأمام والخلف. وتقترن المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع أدوات تحكم بنقل السرعة.