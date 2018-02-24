سيارة كهربائية بتسارع صاروخي

ترتبط السيارات الكهربائية في أذهان البعض بكونها ضعيفة الأداء، إلا أن سيارة Aspark Owl اليابانية ستغير هذه الصورة بتسارعها الصاروخي المذهل.

وتعد Aspark Owl، أول سيارة كهربائية قانونية للقيادة على الطرقات في العالم، وسجلت تسارعاً من السكون وصولاً لـ60 ميلاً في الساعة في زمن لم يتجاوز الـ1.921 ثانية فقط. وزّودت السيارة بمحرك تبلغ قوته 430 حصاناً، وهي ذات نظام رباعي الدفع، لا يتجاوز وزنها الـ860 كيلوغراماً، وتأتي بعزم دوران يبلغ 563 رطلاً/‏‏‏قدم. وقال مسؤولون في الشركة إنهم يخططون لإنتاج 50 سيارة فقط من Aspark Owl، وسيصل السعر إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.