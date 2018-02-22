«فولكسفاغن» ترفع أجور 120 ألف عامل في ألمانيا

وافقت «فولكسفاغن» على زيادة أجور ما يزيد على 120 ألف عامل في ألمانيا 4.3 % اعتباراً من مايو المقبل، بعد جولة رابعة من المحادثات. وتماثل الصفقة اتفاقاً فازت به آي.جي ميتال لنحو 3.9 ملايين موظف في قطاع الصناعة بألمانيا. وسيتلقى العمال في منشآت غرب ألمانيا أيضاً مدفوعات إضافية تعادل 27.5 % من الراتب الشهري مرة واحدة سنوياً اعتباراً من 2019.