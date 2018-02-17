«السفاري» ترفع الطلب على سيارات الدفع الرباعي

تشهد سيارات الدفع الرباعي زيادة في مبيعاتها، خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة الأنشطة السياحة في المناطق الصحراوية في ظل الأجواء المثالية التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام، حيث تتطلب هذه الأنشطة سيارات يمكنها تحمل الطرقات الوعرة والمسافات البعيدة، إضافة إلى سهولة قيادتها والتحكم بها على الرمال.

ويرى مراقبون أن هناك العديد من سيارات الدفع الرباعي التي يمكن الاعتماد عليها سواء في رحلات السفاري أو في الرحلات الجبلية، والتي تمتلك مميزات إضافية تساعد على تجاوز المخاطر خلال الرحلات سواء من ناحية تقنيات الضباب أو قوة الفرامل وسهولة التحكم والسيطرة.

وفي ما يلي بعض السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة في السوق الإماراتي وتمتاز بقدرة عالية على التحمل تجعل رحلات السفاري متعة خالية من المتاعب.

مرسيدس جي 63

أثبتت سيارة مرسيدس جي 63 الألمانية جدارة عالية في الآونة الأخيرة، وأصبحت مفضلة عند الكثيرين خاصة مع التعديلات الحديثة التي فعلتها الشركة الألمانية في مرسيدس جي 63، حيث أصبحت هذه السيارة من أفضل سيارات الصحراء، وتبلغ قوة المحرك 544 «حصان» في 5500 ار بي ام، ويتراوح عزم محرك سيارة مرسيدس جي 63 القوية ما بين 2000 و5000 ار بي ام.

تويوتا لاند كروزر

من أكثر السيارات شهرة في الإمارات بشكل خاص، وفي دول الخليج بشكل عام، وهي تتربع على عرش مركبات الدفع الرباعي منذ أكثر من 60 عاماً. ويمثل الموديل الجديد من لاندكروزر قمة التقدم والتطور التكنولوجي ليضمن لكم أفضل أداء بأعلى مستويات من راحة البال، وتم تزويده بالتطبيق الجديد لتشغيل المحرك عن بعد الذي يتيح التحكم بسيارتكم لاند كروزر،.

والتحقق من حالتها في أي مكان بالعالم. لديها محرك جبار سعة 5.7 لترات ذو 8 أسطوانات مع 4 صمامات لكل أسطوانة، ونظام توقيت الصمام المتغير الذكي المزدوج VVT-i الذي يولد قوة هائلة وأداء مذهلاً، مع كفاءة مدهشة في استهلاك الوقود.

نيسان باترول

بداية صنع هذه السيارة كان في الخمسينيات من القرن الماضي وقد اشتهرت هذه السيارة بقدرتها العالية في الصحراء بالذات لقوة المحرك، الأمر الذي يجعلها بالفعل في منصة أفضل السيارات التي تناسب السير بالصحراء وقضاء الرحلات.

وهذا نظراً لوجود ثماني أسطوانات بها بشكل أساسي ما يحافظ على قوة اتزان السيارة ومحرك قدرته 298 «حصان» وعزم 560 نيوتن/‏‏‏‏‏ متر، وهذا ما يؤكد أن السيارة ثابتة جداً رغم استعمال أعلى السرعات.

شيفروليه تاهو

هذه السيارة لا تقل بأي حال من الأحوال عن أفضل سيارة في العالم مزودة بالدفع الرباعي، فهي تتميز بالراحة وذات محرك قوي للغاية فقدرة المحرك 355 «حصان» وبها 8 أسطوانات وموفرة في الوقود جداً من خلال القدرة في إيقاف أربع أسطوانات أثناء ثبات السيارة أو السير بسرعة معقولة، إنها بالفعل اختيار مناسب لرحلات الصحراء.

ميتسوبيشي باجيرو

هذه السيارة تم اطلاقها 1973 لكن مع مرور الزمن تم تعديلها مروراً بالجيل الرابع من هذه السيارة، وكذلك ما هو عليه الآن فشكلها الخارجي فريد جداً ومميز للغاية، فبها وسائد هوائية أمامية حال حدوث حوادث لا قدر الله، مقدرتها 184 «حصان» ويوجد منها ماكينة أكبر ويصل محركها إلى 250 «حصان».

جيب رانغلر

هذه السيارات منها طرازان، واحد منهما بثلاثة أبواب والآخر خمسة أبواب، وهي تتحمل مشقة الصحراء بالفعل وهذا لم يأت من فراغ، ولكن هذا بناء عن سيارة قدرة محركها 285 «حصان» وبها ناقل حركة أوتوماتيكي يصل لخمس سرعات لتسير السيارة بالصحراء بشكل منطلق، كما لو أنها تسير على الطريق باتزان، إنها سيارة خفيفة وذات ثبات مع سرعة مميزة

رينج روفر

يمكن وصفها بأيقونة الصحراء، وتصدر بخيارين للمحركات، الأول 5000 سي سي دفع رباعي 8 سلندر «V8».

ويعطي قوة حصانية مقدارها 276، والثاني 5000 سي سي دفع رباعي 8 سلندر «V8» تربو، ويعطي قوة حصانية مقدارها 335، وتتفق في ما بينها، في بعض عوامل الأمان الخاصة بالمكابح، مثل «نظام التحكم في المكابح على المنعطفات «CBC» ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح «EBD» ونظام التحكم في الثبات الديناميكي «DSC» ومساعد مكابح طوارئ «EBA».