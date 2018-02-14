«الاقتصاد»: حملة استدعاء لسيارات مرسيدس كوبيه 2016

أعلنت وزارة الاقتصاد أمس بدء حملة استدعاء مرسيدس بنز GLE كوبيه نموذج 292 طراز 2016 لإصلاح عيب فني بسيط، وذلك بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات. وتشمل الحملة عدداً محدوداً من السيارات لا يزيد على 17 سيارة.

وأرجعت الوزارة في تقرير لها أمس سبب الاستدعاء إلى تأكيد شركة دايملر أيه جي على أنه ربما قد تم تصنيع عزل الفاصل في بعض المركبات خارج المواصفات، وقد تظهر رغوة عازلة فائضة يمكن أن تتداخل في المنطقة السفلية من الزجاج الأمامي.

ونوهت وزارة الاقتصاد بأن «مشاريع قرقاش» وشركة الإمارات للسيارات بادرتا بالفعل بالاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم ببدء حملة الفحص، مؤكدة أن الحملة تشمل جميع السيارات المعيبة التي تم استيرادها للإمارات على أن تعفى عمليات الإصلاح من أيه رسوم. يذكر أن سيارات مرسيدس تصدرت الترتيب الأول في حملات استدعاء السيارات لوزارة الاقتصاد بعدد 14 حملة استدعاء من بين 84 حملة نظمتها الوزارة وتلتها سيارات سوزوكي بعدد 12 حملة.