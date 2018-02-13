قطع غيار إماراتية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لـ «تويوتا جي تي 86»

في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في الإمارات، أعلنت مختبرات «إيمنسا» للتكنولوجيا، الشركة المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن إنتاج قطع غيار مصنعة باستخدام هذه التقنية، واستخدامها في سيارة سباق من موديل «تويوتا جي تي 86». وتولى قيادة السيارة المبتكرة محمد عبد الغفار حسين في حلبة ياس مارينا في أبوظبي، وفازت بسباق (TRD 86) في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة إيمنسا: «تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحنا أول شركة طباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات لتطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة على صناعة السيارات المحلية.

ونحن على يقين تام من أن التصنيع المضاف يمكن أن يعزز عمليات التصنيع التقليدية، بما يساعد على خفض التكاليف، وإعادة تعريف الإنتاجية ودعم الابتكار في جميع القطاعات، ويسعدنا إثبات هذا الأمر من خلال علاقة الشراكة مع بطل السباقات محمد عبد الغفار حسين»، وبالإضافة إلى كونه أحد سائقي سيارات السباق الهواة، يشغل محمد عبد الغفار حسين منصب العضو المنتدب لشركة "«جرين كوست إنتربرايزيس»، والرئيس التنفيذي لشركة «كريك كابيتال».

وتعليقاً منه على استثماره في التقنيات المتقدمة ودعمها، قال محمد: «لقد وفرت لنا هذه التكنولوجيا الكثير من الوقت للحصول على قطع غيار كان من المتعذر الحصول عليها محلياً، إضافة إلى حصولنا على أجزاء أخرى تم إنتاجها بجودة أعلى بكثير من الأجزاء الأصلية. إننا على يقين تام من أن هذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة ستلعب دوراً مهماً جداً في مستقبل تصميم سيارات السباق، فضلاً عن العديد من الصناعات الأخرى في الإمارات».